TÜSİAD'dan iktidar ve ekonomi yönetimine sert tepki: 'Sussak gönlümüz razı değil'

Yayınlanma: 13.02.2025 - 13:13

Güncelleme: 13.02.2025 - 13:25

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programına destek verilse de ekonomide her şeyin yolunda olduğunu söyleyemediklerini belirten Turan, "Enflasyonla mücadelenin hızlanması gerekiyor. Artık daha hızlı netice almalıyız. Yoksa stres birikiyor. Enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmak zorlaşıyor. Hem girişimciler için hem çalışanlar için. Sanayici çok zorlanıyor, ihracatçı kan ağlıyor, ithalatın cazibesi artıyor" ifadelerinde bulundu.

BAŞKA ÜLKELERDE MALİYETLER DAHA DÜŞÜK

Turan, Türkiye'de pahalılığa dikkat çekerek sorunları şöyle sıraladı:

Başka ülkelerde hammaddeyi daha ucuza alan,

Krediye daha ucuza erişen,

Enerji ve işçilik maliyetinin toplam maliyetler içindeki payı daha düşük olan rakiplerimizle biz nasıl rekabet edebiliriz?

Bunun matematiği nedir?

Verimlilik farkı bu makası kapamaya yeter mi?

Peki bugün, işimizi nasıl devam ettireceğiz?

Devam ettiremezsek çalışanlarımız ne olacak?

'BUNUN İÇİN ZAMANIMIZ KALMADI'

Turan, yatırım, üretim ve ihracat desteklenmeli diyerek "Artık hiçbir şeyi zamana bırakamayız. Bunun için zamanımız kalmadı" açıklamasında bulundu.

Turan şu ifadelere yer verdi:

''Bir an önce enflasyonla mücadelede kalıcı başarıyı sağlayalım. Para politikasını maliye politikasıyla ve yapısal reformlarla destekleyelim. Sanayiye mutlaka nefes aldırılması lazım. Yatırım, üretim ve ihracat desteklenmeli. Dediğim gibi, neler yapılması gerektiğini defalarca söyledik; ayrıca bugün paylaştığımız bir kitapçık haline getirdik. Çünkü sussak gönlümüz razı değil.”