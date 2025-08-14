Tutmayan hedefe göre zam teklifi: Emekli ve emekçiye kayıp

Hükümetin yaklaşık 6.5 milyon memur ile memur emeklisine gelecek yıl için yüzde 10+6, 2027 için de yüzde 4+4 zam önermesi tepki çekti. Memur konfederasyonları ilk olarak, işçi konfederasyonları ile imzalanan çerçeve sözleşmeye dikkat çekiyor. Bu sözleşmede taban ücret 42 bin liraya çekilmiş ilk altı ay için de yüzde 24 zam verilmişti. Böylece en düşük kamu işçisi ücreti geçen ocak ayından geçerli olmak üzere 52 bin 80 liraya yükselmiş oldu. Ayrıca bu yılın ikinci altı ayı için de işçilere aylık 1500 lira seyyanen zam verildi. Üzerine de yüzde 11 oranında zam yapıldı. Bu artışlarla en düşük işçi ücreti, en düşük memur maaşının üzerine çıktı. Şu anda en düşük memur maaşı eş ve 2 çocuk aile yardımı da dahil 50 bin 503 lira. Memur sendikaları da bu farka dikkat çekiyor. Aynı işyerinde aynı işi yapan işçi ve memur arasındaki makasın açıldığını vurguluyor.

HEDEFE GÖRE TEKLİF

İktidar, memur ve memur emeklisine zam teklifinde bulunurken hedeflenen enflasyona göre hareket ediyor. Ancak bu hedefler hiçbir zaman tutmuyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) bu yıl sonu için enflasyon hedefi yüzde 17.5’ti. Oysa Merkez Bankası’nın 2. enflasyon raporuna göre bu yıl sonunda beklenen enflasyon yüzde 24. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Yüzde 29’un altında bir rakamı öngörüyoruz” dedi. Şimşek, bu yıl enflasyonu yüzde 30’un altına indireceklerini belirtirken, “Gelecek sene de çok rahatlıkla yüzde 20’nin altına çekeceğiz” diye konuştu.

Memur sözleşmesi de 2026 ile 2027 yıllarını kapsıyor. OVP’de gelecek yıl için enflasyon beklentisi yüzde 9.7’ydi. Merkez Bankası’nın hedefi ise yüzde 12. Buna karşın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Gelecek sene üst bandımız yüzde 18, bu sene yüzde 29. Dolayısıyla biz enflasyonu tahmin aralığında tutturacağız, herkes hesabını ona göre yapsın” diyerek OVP’deki gelecek yıla dair yüzde 9.7 hedefinin tutmayacağını kabul etmiş oldu. OVP’de 2027 hedefi de yüzde 7. Merkez Bankası’na göre ise yüzde 8. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de 2027 yılında tek haneli enflasyona ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Ancak geçmiş hedef ve gerçekleşmeler bunun çok zor olduğunu gösteriyor.

HİÇ TUTMUYOR

Hükümetin 2024-2026 yıllarını kapsayan OVP’sinde, 2024 için enflasyon hedefi yüzde 33’tü. Oysa gerçekleşme yüzde 44.38 oldu. Bu yıl için beklenti ise yüzde 15.2’ydi. Oysa bizzat Maliye Bakanı Şimşek, yüzde 29’un altında bir rakam öngördüklerini bildirdi. Yine eski OVP’ye göre gelecek yıla dair beklenti yüzde 8.5’ti. Bu rakamı Maliye Bakanı Şimşek bile beklemiyor. Şimşek, gelecek yıl enflasyonu yüzde 20’nin altına çekeceklerini söyledi. Merkez Bankası’nın da gelecek yıla dair beklentisi yüzde 12.

KAYBEDEN EMEKLİ VE EMEKÇİ

Hükümetin hiçbir zaman tutmayan hedef enflasyona göre yaptığı zamlar ise emekli ve emekçiye kaybettiriyor. Daha yılın ilk aylarında enflasyon verilen zam oranlarını aşıyor. Enflasyon farkı oluşuyor. Emekçi ve emekli ise enflasyon farkını hemen alamıyor. Farkı alabilmek için 6 ay bekliyor. 6 aylık enflasyona göre fark veriliyor. Emekçi ve emeklinin kaybı da o döneme kadar katlanarak artıyor.