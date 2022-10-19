Tütün ihracatı 4 milyar doları aştı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 13:48

Tütün Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası'nın düzenlenmesine yönelik kanun teklifi ile makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi üretmek isteyenlere aynı sigara üreticileri gibi yıllık en az 2 milyar adetlik sigara üretimi için tesis kurma zorunluluğu getirilmesi gündemdeyken Türkiye'nin tütün ihracatı da artıyor.

2018 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracatla rekor kıran tütün sektörü, Türkiye’de binlerce çiftçinin geçim kaynağı olmayı sürdürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2019 ve 2020 yıllarında 900 milyon doları aşan tütün sektörü ihracatı 2021 yılında 783 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2022’nin ilk 9 ayında dünyanın farklı ülkelerine 588 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde yapılan ihracat ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı.

TÜRKİYE, ORYANTAL TÜTÜNDE DÜNYA LİDERİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güven, söz konusu rakamlar ışığında, Türkiye tütün sektörünün ihracatının 2018 Ocak – 2022 Eylül arasında 4,2 milyar doları bulduğuna dikkat çekerken, “Bu açıdan baktığımızda, tütün sektörü Türkiye’nin ihracat seferberliğinin önemli unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Bunun yanında, Türkiye oryantal tütün üretiminde dünyanın lider ülkesi konumunda. Bu tütünleri yaklaşık 50.000 üretici yetiştiriyor. Biz de 1950’li yıllardan beri Türk tütününü en çok kullanan şirketlerden biriyiz. Global anlamda Türkiye’de yetişen oryantal tütünün yüzde 20’sini alıyor ve mali değeri 80 milyon dolara yakın olan yaklaşık yüzde 33’lük oryantal tütünü Türkiye’deki üretim faaliyetlerimizde kullanıyoruz. BAT Global olarak Türkiye’den 13 milyon kilo tütün alırken, bunun 8 milyon kilosunu global, 5 milyon kilosunu ise Türkiye operasyonlarımız için tedarik ediyoruz” dedi.