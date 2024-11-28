TÜYEMDER Başkanı Şeren'den sahte dolar açıklaması: '1 milyar dolar sahte para olduğu haberler asılsız'

Yayınlanma: 28.11.2024 - 16:48

Güncelleme: 28.11.2024 - 16:48

Son günlerde sosyal medya ve basında yayılan sahte dolar iddiaları üzerine Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şeren bir açıklama yaptı. Şeren, 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte para bulunduğu yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirterek, bu iddiaların halk arasında panik yaratmak amacıyla yayıldığını vurguladı. Şeren, "Piyasada 1.000 dolar bile sahte para bulamadık" diyerek, bu tür haberlerin dezenformasyon amaçlı olduğunu ifade etti.

"SADECE 2 ADET SAHTE BANKNOTA RASTLADIK"

Son günlerde özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlarla ilgili endişelerin arttığı bir dönemde, TÜYEMDER'den yapılan açıklama, piyasadaki gerçek durumu net bir şekilde ortaya koydu. Kapalıçarşı’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehti Şeren, sosyal medya ve basında yayılan 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar tutarındaki sahte para haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı, 1.000 dolar bile sahte parayı biz bulamadık. Yaptığımız saha çalışmalarında şu ana kadar sadece 2 adet sahte banknota rastladık" ifadelerini kullandı.

TÜYEMDER Başkanı, son dönemde sahte dolarla ilgili yapılan iddiaların büyük ölçüde abartıldığını ve gerçeği yansıtmadığını belirterek, sektördeki temsilcilerin ve döviz bürolarının bu konuda yaptıkları titiz çalışmalara dikkat çekti. Şeren, "Son bir hafta içinde yürütülen saha araştırmalarımızda yalnızca 2 adet sahte banknot bulabildik. Bu sahte paralar para sayma makinelerinden geçmemişti. Piyasada sahte döviz bulunmadı" diyerek, piyasadaki gerçek durumu anlattı.

"GEREKSİZ BİR PANİK HAVASI OLUŞMAKTA"

Mehti Şeren, basında ve sosyal medyada yayılan asılsız sahte dolar haberlerinin halk arasında büyük bir korku ve endişe yarattığını belirterek, bu tür haberlerin ülke ekonomisine zarar verdiğini ifade etti. "Bu sahte para iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Sosyal medya üzerinden yayılan bu tür asılsız haberler, halkımızda gereksiz bir panik havası oluşturmakta ve piyasada gereksiz bir belirsizlik yaratmaktadır" diyen Şeren, ayrıca bu haberlerin piyasada yaratacağı olumsuz algının sektörü olumsuz etkileyeceğini de dile getirdi.

Basında ve sosyal medyada iddiaları değerlendiren Şeren, "600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Bu tür haberleri yapan kişilerin bu rakamların büyüklüğünü algılayamayacak durumda olduklarını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Şeren, sektördeki uzmanlar ve döviz büroları olarak, piyasada sahte para miktarının bu kadar yüksek olmasının imkansız olduğunu ve yapılan iddiaların sadece algı yönetimi amacı taşıdığını vurguladı.

HALKI PANİK YAPMAMAYA ÇAĞIRDI

Şeren, açıklamasında halkı panik yapmamaya ve sosyal medya üzerinden yayılan spekülasyonlara itibar etmemeye çağırdı. "Piyasada yapılan bu tür spekülasyonlar, hiçbir gerçekliğe dayanmıyor. Yatırımcılar ve vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması, her zaman sağduyulu bir şekilde hareket etmeleri gerekiyor. TÜYEMDER olarak bizler, sahte paraların piyasada yaratabileceği olumsuz etkilerden kaçınmak için her zaman en doğru bilgiyi sağlamaya çalışıyoruz" dedi.