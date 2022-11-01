Twitter’ın en büyük pay sahipleri değişti!

01 Kasım 2022 Salı, 12:07

Elon Musk geçtiğimiz hafta banka kredileri ve yatırımlarını sürdürmeyi tercih eden pay sahiplerinin de desteğiyle 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını gerçekleştirmiş, bunun hemen ardından ise şirketin hisselerini New York Menkul Kıymetler Borsası’ndan çekerek, Twitter’ı halka açık bir şirketten yüzde 100 özel bir şirket haline getirmişti.

Bu gelişme, neredeyse on yıl boyunca halka açık bir şirket olan Twitter’ın, en büyük pay sahiplerinin değiştiği anlamına geliyor.

SUUDİ PRENS, JACK DORSEY VE KATAR

Daha önce Musk’ın Twitter’ı satın alma planlarını olumlu karşılayan Suudi prens El-Velid bin Talal, Başkanı ve sahibi olduğu Kingdom Holding Company’e ait yaklaşık 35 milyon adet hisse ile Twitter yatırımcısı olmaya devam etmeye karar verdi. Hisse başına 54,2 dolar ile toplamda yaklaşık 1,9 milyar dolar değerindeki pay, Suudi prensi Twitter’ın ikinci büyük yatırımcısı yapıyor.

Twitter’ın eski CEO’su ve kurucularından biri olan Jack Dorsey, toplam hisselerin yüzde 2,4’lük kısmını oluşturan yaklaşık 978 milyon dolar değerindeki 18 milyon adet hissesi ile yatırımcı olmaya devam eden pay sahiplerinden biri. Musk Twitter’ı almaya karar verdiğinde, Dorsey şirketin “sahibinin” Wall Street olduğunu ve şirketi yüzde 100 özel bir şirket haline getirmenin doğru bir adım olduğunu söylemişti.

Katar Yatırım Otoritesi ise 375 milyon dolar yatırım ile Twitter’ın yeni pay sahiplerinden biri haline geldi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi, sosyal medya şirketleri endeksindeki değer kaybına dayanarak, Musk’ın teklifini yaptığı nisan ayından beri şirketin hisse değerinin yüzde 40 düştüğünü tahmin ediyor.