Uber'e 290 milyon Euro ceza

Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber firmasına Avrupa'daki sürücülerin kişisel verilerini Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı biçimde ABD'ye gönderdiği gerekçesiyle 290 milyon Euro para cezası kesti.

AA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:36
Uber'e 290 milyon Euro ceza
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Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), Uber'e sürücü verilerinin Birlik yasalarına aykırı biçimde ABD'ye aktarılması nedeniyle ceza kesildiğini açıkladı.

Açıklamada, Uber'in Avrupa'daki taksi şoförlerinin banka hesapları, taksi lisansları, konumları, fotoğrafları, ödeme bilgileri, kimlik belgeleri, suç ve tıbbi kayıtları gibi çeşitli kişisel verilerinin uygun biçimde korunmadığı ve ABD'ye gönderildiği ifade edildi.

Uber'in söz konusu uygulamasının AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) yönelik "ciddi bir ihlal" olduğunun tespit edildiğine vurgu yapılan açıklamada, bu nedenle Uber'e 290 milyon Euro para cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Uber'in Avrupa'daki merkezinin Hollanda olduğu ve soruşturmanın Fransa'daki sürücülerin şikayeti üzerine başlatıldığı anımsatılarak, firmanın söz konusu veri aktarımını sonlandırdığı belirtildi.


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