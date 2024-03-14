İtalya'dan TikTok'a 10 milyon avro ceza
İtalyan Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a, reşit olmayan kullanıcıları zararlı içeriklerden yeterince korumadığı gerekçesiyle 10 milyon avro ceza verdi.
İtalyan Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, reşit olmayan kullanıcıları potansiyel zararlı içeriklerden korumadığı gerekçesiyle Çin merkezli ByteDance grubuna ait İtalya, İngiltere ve İrlanda'daki TikTok şubelerine toplamda 10 milyon avroluk para cezası kesildiği belirtildi.
Açıklamada, TikTok platformunda dolaşıma giren içerikler üzerindeki kontrollerin, özellikle küçükler ve savunmasız bireylerin psikolojik ve fiziksel güvenliğini tehdit edip etmediğini belirleme bakımından yetersiz olduğu kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca söz konusu sosyal medya platformunun bu tür içeriklerin yayılmasını önlemeye yönelik yeterli önlemleri almadığı ve kendi yayımladığı yönergelere uymadığı ifade edildi.
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