UBS'ten dolar/TL'de kısa pozisyon tavsiyesi

Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:35

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) New York'taki yatırımcı toplantıları önemli bir başlık olarak öne çıkarken, yabancı kurumlar da Türk lirası ile ilgili analizler yayımlıyor.

Bunlardan birisi de UBS. 11 Ocak tarihli, UBS Gelişen Piyasalar Stratejistleri Nimrod Mevorach, Manik Narain ve Ekonomist Gyorgy Kovacs tarafından hazırlanan raporda 23 Kasım'dan itibaren 3 aylık forward aracılığıyla Dolar TL 'de kısa pozisyon tavsiyesi verildi. UBS ekibi dolar TL'nin forward işlemlere karşı eğiminin orta vadede hâlâ aşağı yönlü olduğunu düşündüklerini belirtti.

Bloomberg HT'nin aktardığıu raporda, uzun süreli yüksek negatif reel faiz döneminin sona ermesi, zayıflayan iç talep ve altın ithalatına yönelik teşviklerin azalması yoluyla 2024 yılı için 39 milyar dolarlık cari açık projeksiyonu üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğu belirtildi.

UBS ekibi aralık ayı öncü ticaret açığının ticari dengesizliklerin yavaş yavaş iyileşmekte olduğunu gösterdiğini finansman tarafında, düşük yabancı katılım seviyesinden portföy (ve carry) girişleri için de alan bulunduğunu belirtti.

Raporda ayrıca, geçen yıl temmuz ayında BAE ile imzalanan 50 milyar dolarlık anlaşma nedeniyle "diğer yatırım" girişlerinin önümüzdeki çeyreklerde de devam etmesinin muhtemel olduğu vurgulandı.