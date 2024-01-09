Döviz yatırımcısı dikkat... Dolar TL'de yeni zirve: 30'a dayandı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 9 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:59

Güncelleme: 09.01.2024 - 09:59

Günlük sınırlı yükselişini sürdüren dolar/TL 30 seviyesine yaklaşarak güne başlarken bugün Hazine ihaleleri takip edilecek.

Haftanın geri kalanında ise Moody's olası kredi notu güncellemesi ve Merkez Bankası'nın New York'ta gerçekleştireceği yatırımcı günü izlenecek.

Hazine dün 15 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ihracı ile yabancıların ilgi gösterdiği 10 yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirdi. Hazine dün yaklaşık 25 milyar TL borçlanırken ihaleler bugün de devam edecek.

Hazine bugün 1 Ekim 2025 itfalı sabit kuponlu ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilleri yeniden ihraç edecek.

Ocak ayında 97.8 milyar TL iç borç servisine karşılık 121 milyar TL iç borçlanma programlayan Hazine, geçen ay yabancı ilgisi ile hedefin iki kat üzerinde borçlanmıştı.

İlk çeyrekte 502 milyar TL borçlanma programlayan Hazine tahvilleri uzun süredir yabancı yatırımcının ilgi alanında değildi. Bu durum genel seçimlerin ardından değişmeye başladı. Son olarak dünya genelinde yaklaşık 10 trilyon dolar yatırım yöneten ABD'li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard, seçimlerin ardından uygulanan ortodoks politikalar ve yüklü faiz artışları sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları ekledi.

Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta 4.4 milyar dolar düşen toplam rezervler bu hafta 1 milyar dolar daha gerileyecek. Bankalarla yapılan swap hacminin azalması ve Hazine'nin eurobond geri ödemesinin rezervlere yansıması nedeniyle önceki hafta başlayan düşüş böylece geçen hafta da devam etmiş olacak. Resmi döviz rezervi verileri Perşembe yayımlanacak.

TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü. Değer kaybı Aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla biraz hızlandı.

Dolar TL bu sabah 09.05'te 29.94 civarında zirve tazeledi. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, yıl başından bu yana ise yüzde 1.1 değer yitirdi. Euro TL ise 32.90

TCMB YATIRIMCI GÜNÜ

TCMB'nin ilk kez yatırımcı günü temasıyla 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York merkezinde gerçekleştireceği toplantısında verilecek mesajlar piyasalarda yakından takip edilecek.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın para politikası konulu sunumu ile başlayacak toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı bir sunum yapacak.

Toplantıda JPMorgan'nın yanı sıra Fidelity, Artisan, Goldman Sachs, Pimco, Vanguard, Blackrock, UBS, Morgan Stanley gibi küresel finans devlerinin de aralarında yer aldığı 200'e yakın katılımcı yer alacak.

Yatırımcı gününde dezenflasyon patikası, döviz rezervleri stratejisi, bankacılık sektörü ve makroihtiyati çerçeve başlıklı ayrıntılı oturumlar da gerçekleştirecek.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ İLE MOODY'S İZLENECEK

Hazine ihaleleri yarın da devam edecek. Çarşamba günü Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve işsizlik, Cuma günü ise cari denge verisi takip edilecek.

Cuma günü piyasa kapanışı ardından ise Türkiye'yi B3 seviyesi ile yatırım yapılabilir düzeyin altı kademe altında derecelendiren Moody's tarafından yayımlanması muhtemel kredi notu güncellemesi takip edilecek.

Aralık ayındaki kararı pas geçen Moody's tarafından Reuters'a yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun on yılı aşkın süredir ilk kez yüskelebileceğine işaret edilmişti.