Üç aylık enflasyon farkı yüzde 8.92
İktidarın düşmesiyle övündüğü enflasyon emekçi ve emeklilerin, maaş, ücret ile aylıklarını tırpanlamaya devam ediyor. Çünkü yılın ikinci yarısında, eylül ayı itibarıyla son üç aylık enflasyon yüzde 8.92 oldu.
Milyonlarca memur ile memur emeklisi bu yılın ilk yarısında yüzde 15 toplusözleşme zammı almıştı. ilk altı aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklisinin yüzde 8.46 enflasyon farkı oluşmuştu. Buna göre bu kesimin maaşları yılın ikinci yarısında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31 arttı. Ancak bunun yüzde 10’unu bu yılın ikinci yarısı için verilen toplusözleşme zammı oluşturdu. Görünen o ki ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklisinin sözleşme zammı tamamen eriyecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyon oranında zam alıyor. Bu kesim için oluşan üç aylık artış oranı yüzde yüzde 8.92. İktidar önümüzdeki aylarda enflasyonda düşme bekliyor. Emeklinin zammı da enflasyona göre hesaplandığı için bu kesimin aylıklarındaki artışın düşük kalması bekleniyor.
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