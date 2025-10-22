Ücret zammı talepleri karşılanmadı: Smart Solar işçileri grevde!

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Smart Solar fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlü 260 işçi, sabah saatlerinde fabrikanın önünde bir araya gelerek grev pankartını astı.

Sendika ile işveren arasında yürütülen ikinci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren ilk altı ay için net 3 bin lira zam önerdi, sonraki dönemlerde ise enflasyon oranında artış yapılmasını teklif etti. İşçiler ise mevcut ekonomik koşulları gerekçe göstererek daha yüksek ücret artışı ve refah payı talep ediyor.

Grev alanında açıklama yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, “Smart Solar işçileri aylardır zamsız çalışıyor. Ülkede artan hayat pahalılığı karşısında bu teklif ne gerçeklerle ne de insanca yaşam koşullarıyla bağdaşmaktadır” dedi.

Atar, şirketin Gebze’deki üretim tesisinden elde ettiği kârlarla İzmir’de yeni yatırımlar yaptığını ancak aynı büyümeyi işçilerin ücretlerine yansıtmadığını belirterek, “İşçilerimiz bugün yalnızca ücret değil, onurlu bir yaşam mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.