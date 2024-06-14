Ücretli çalışan sayısı arttı
Ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 12,9, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, Nisan 2023'te 14 milyon 617 bin 730 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl nisanda yüzde 4,6 artarak 15 milyon 283 bin 78 kişiye çıktı.
Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 12,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 yükseldi.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış gösterdi.
Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,2 azalırken inşaat sektöründe yüzde 1, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 yükseldi.
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