Ücretli çalışan sayısı şubatta 128 bin azaldı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 12:24

Güncelleme: 17.04.2023 - 12:33

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2023'e ilişkin Ücretli Çalışan İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 614 bin 855 kişi iken, 2023 yılı Şubat ayında 14 milyon 515 bin 554 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4,2, inşaat sektöründe yüzde 15,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6,7 arttı.

AYLIK BAZDA 128 BİN AZALDI

TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Şubat ayında arındırılmamış veride aylık bazda 128 bin azaldı, mevsim etkisinden arındırılmış veride yatay seyretti.

Ocak ayında 14 milyon 644 bin olan ücretli çalışan sayısı, şubat ayında 14 milyon 515 bin 554 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.

DEPREM ETKİSİ VE YÖNTEM AÇIKLAMASI

TÜİK tarafından yayımlanan raporda, istatistiklerde şubat ayında yaşanılan deprem nedeniyle hesaplamalarda eksik gözlemler için istatistiksel yöntemler kullanıldığı ve açıklanan sonuçlarda deprem etkisinin görülmesinin beklenmediği notu yer aldı.

Konuya ilişkin raporda şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiştir. Bu nedenle, 2023 Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 4,29’dur. Referans ayda en az bir gün çalışan ve çalışması karşılığı ücret ödenen kişiler istihdam kapsamında değerlendirildiğinden bu bültende açıklanan sonuçlarda deprem etkisinin görülmesi beklenmemektedir.