Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 6,1 arttı
TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı temmuz ayında yıllık yüzde 6,1 arttı. Aylık ise yüzde 0,1 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 666 bin 220 kişi iken, 2022 yılı Temmuz ayında 14 milyon 504 bin 403 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,5, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,2 arttı.
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK OLARAK YÜZDE 0,1 AZALDI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe yüzde 0,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı.
Ücretli Çalışan Sayıları (Kaynak: TÜİK)
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