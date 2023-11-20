Yayınlanma: 20.11.2023 - 19:10

Güncelleme: 20.11.2023 - 19:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarda 'ücretsiz gaz müjdesi' ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca alınmayacağı açıklanmıştı. Peki, Ücretsiz doğalgaz bitti mi? Ücretsiz doğalgaz devam ediyor mu? 25 metreküp bedava doğalgaz ne zamana kadar geçerli?

DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ?

24 Nisan 2023 tarihinde başlayan bedava doğalgaz uygulaması 31 Mayıs 2023'te sona erdi. Ancak 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek.

Dolayısıyla 25 metreküp ücretsiz doğalgaz kampanyası devam ediyor. Buna göre 25 metreküp doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?

1 Ekim 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4080 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor. 1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 102 ile 110 TL arasında bir meblağ yapıyor. Doğalgaz faturalarında aylık ortalama 100 ile 110 liralık indirim uygulanıyor.