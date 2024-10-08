Sigorta TÜFE, Eylül 2024’te aylıkta yüzde 2.7, yıllıkta yüzde 58.6 arttı: Aylıkta sağlık yıllıkta konut!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.10.2024 - 04:00

Sigorta poliçelerindeki fiyat artışları, Eylül 2024’te aylık bazda genel tüketici enflasyonuyla (TÜFE) paralel hareket ederken yıllık bazda özellikle konut sigortasının etkisiyle ayrıştı. TÜİK’in “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül 2024” raporuna göre genel TÜFE’deki artışlar, aylıkta yüzde 2.97, ilk dokuz ayda yüzde 35.86, yıllıkta ise yüzde 49.38 oldu.

Bu kapsamda TÜFE’nin temel başlıkları arasında yer alan sigorta ürünlerinin ortalamasını gösteren “Sigorta TÜFE”, Eylül 2024’te önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 2.68, Aralık 2023’e (9 aylık) kıyasla yüzde 54.89, Eylül 2023’e (yıllık) kıyasla yüzde 58.55 arttı.

Sigorta TÜFE’nin altında yer alan üç sigorta branşında ise aylık artışlar, konut sigotasında yüzde 1.30, sağlık sigortasında yüzde 4.52, ulaştırma (motorlu taşıtlar) sigortasında yüzde 2.6. Yıllık bazda ise bu artışlar konutta yüzde 145.88, sağlıkta yüzde 69 ve ulaştırmada yüzde 48.76 olarak hesaplandı. Ayrıca ilk dokuz ayda fiyatlar, konutta yüzde 143.7, sağlıkta yüzde 52.1 ve ulaştırmada yüzde 46.6 yükseldi.

6 BİN 363 LİRA

Öte yandan Sigorta Bilgi Merkezi’nin (SBM) raporuna göre zorunlu trafik sigortası ortalama yazılan prim değeri, Eylül 2024 için 6 bin 363 liraya ulaştı. Bu değer Eylül 2023’te 3 bin 885 liraydı. 2024 ile ilgili en düşük değer ise 5 bin 852 lira ile şubattaydı.