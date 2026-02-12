Ucuz emek için Mısır’a giden tekstil şirketine grev şoku

Türkiye’de “artan işçilik maliyetleri” gerekçesiyle üretimini daha ucuz emek gücünün bulunduğu Mısır’a kaydıran Türkiye merkezli Yeşim Tekstil’in “Jade Tekstil” adıyla kurduğu fabrikalarda işçiler greve çıktı. Küresel spor ve hazır giyim markalarına üretim yapılan tesislerde düşük zam teklifi protesto ediliyor.

Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, Mısır’daki fabrikada yaklaşık 800 Mısır lirası civarında zam yapılması işçilerin tepkisini çekti. Ortalama 6 bin 500 Mısır lirası maaş alan işçiler, ücretlerinin en az 10 bin Mısır lirasına yükseltilmesini talep ediyor.

Grev ilk olarak 10. Ramazan kentindeki fabrikada çalışan yaklaşık 6 bin işçi tarafından başlatıldı. Ardından İsmailiye’deki işçiler de eyleme katıldı.

SERVİSLER DURDURULDU, POLİSLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Mısır basınında yer alan haberlere göre, grevin başlamasının ardından fabrikanın servisleri işçileri taşımayı durdurdu. İşçiler bu durumu grev kırıcılık olarak değerlendirerek fabrikaya kendi imkânlarıyla gitti. Fabrika önünde ise polisle karşı karşıya geldikleri bildirildi.

Mısır’da yayımlanan Al Manassa gazetesine konuşan bir işçi, “Haklarımızdan daha azını istedik. Bize şirketin Türkiye’deki çalışanlarının maaşının yarısını bile verin. Onlar bizim meslektaşlarımız değil mi, biz de aynı şirketin işçileri değil miyiz?” ifadelerini kullandı.

UCUZ İŞ GÜCÜ MALİYETİ İÇİN GİTMİŞTİ

Yeşim Tekstil’in Mısır’daki yatırımlarının başında Yeşim Grup Co-CEO’su Selim Şankaya bulunuyor. Şankaya daha önce yaptığı açıklamada, şirketin üretiminin önemli bölümünün hâlâ Türkiye’de olduğunu ancak Mısır’ın payının hızla arttığını belirtmiş, yatırımların “müşteri beklentileri ve maliyet avantajı” doğrultusunda yapıldığını ifade etmişti.

Türkiye’den ucuz iş gücü arayışıyla Mısır’a yönelen sermayenin, bu kez Mısır’daki düşük ücretler nedeniyle işçi tepkisiyle karşı karşıya kalması dikkat çekti.