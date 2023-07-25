Ucuz tatil yapmak isteyenler karavana yöneldi

Yayınlanma: 25.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 07:00

Karavan tatili tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son dönemde en çok tercih edilen seçenekler arasına girdi. Önceden yaz tatillerinde oteller tercih edildiği halde pandemi sürecinde daha sakin ve kalabalıktan uzak alternatif arayışına girilmesi o dönemde karavana olan talebi artırdı.

Günümüzde ise otel fiyatlarında ve tatil yörelerindeki ev kiralama ücretlerinde yaşanan artış; tatilciler için karavan seçeneğini yine üst sıralara taşıdı. Türkiye otomobil piyasası arabam.com’un 2446 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırması, daha ekonomik olması nedeniyle tatilde konaklama için karavana yönelme eğilimindeki artışı rakamlarla ortaya koydu.

KARAVAN İLANLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Araştırmaya göre; arabam.com’da yer alan karavan ilanlarının toplam ilanlar içindeki oranı Ocak 2022’den Temmuz 2023’e kadar geçen 1.5 yıllık sürede aralıklarla da olsa artış eğiliminde. 2023’ün Ocak ayında karavan ilanlarının toplam ilan içindeki oranı yüzde 0,18 olurken, bu oran Temmuz 2023’te yüzde 0.37 olarak gerçekleşti. arabam.com’un araştırmasında yer alan, ‘Karavan tatili düşünmenin temel nedeni’ sorusunun cevaplarında ‘Otellerin pahalı olması’ seçeneği yüzde 36 oranıyla ilk sırada yer alırken, ‘doğa ile iç içe olmak’ yüzde 34 oranıyla ikinci, özgürlük duygusu yüzde 29 ile üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK GİDİLMEK İSTENEN DESTİNASYON EGE KIYILARI

Anketi yanıtlayanların yüzde 19’u ilkbaharda karavan tatili yapmayı tercih ederken yüzde 61.1’i yaz, yüzde 17’si sonbahar ve yüzde 3’ü de kış cevabını verdi. ‘Karavan konforu için olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir?’ sorusuna katılımcıların yüzde 44.1’i duş, tuvalet ve yatak gibi temel ihtiyaçları koyarken, mutfak yanıtını verenlerin oranı yüzde 19.2, yüksek tavanlı karavan olmasını isteyenlerin oranı yüzde 13.8, izolasyon arayanların oranı yüzde 12.1 oldu. “Karavanla en çok gitmek istediğiniz destinasyon neresi?’ sorusuna yanıt veren katılımcıların yarıdan fazlası (Yüzde 53) Ege kıyılarını tercih etti. Akdeniz yüzde 23 ile ikinci, Karadeniz yüzde 15 ile üçüncü sırada yer aldı.

ÜCRETSIZ ALAN NEDENIYLE TERCIH EDILIYOR

Karavan tatili için hangisini tercih edersiniz? sorusuna yüzde 63 ile ücretsiz alanlar, yüzde 37 oranıyla ücretli karavan parkları yanıtı verildi. Katılımcılar arasında ‘Karavan tatili için satın almayı düşünen’lerin oranı yüzde 56 olurken, kiralamayı düşünenlerin oranı yüzde 45’te kaldı.

TÜKETİCİ KARAVAN SATIN ALMA EĞİLİMİNDE

arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, araştırma sonuçlarının bu yaz konaklama tercihinde karavan seçeneğini ön plana çıkmaya başladığını belirterek şunları söyledi: “İlan sayılarımıza ve anketimize verilen cevaplara bakıldığında görülüyor ki; tatilciler otel ve ev kiralama fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle karavan satın alma eğilimine girdi. Ekonomi her alanda olduğu gibi burada da belirleyici unsur oldu. Araştırmamızda yer alan ‘Karavan konforu için olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir?’ sorusuna katılımcıların yüzde 44.1’inin verdiği; ‘duş, tuvalet ve yatak gibi temel ihtiyaçlar’ yanıtı, karavanın sunduğu avantajları göstermesi açısından önemli. Doğayla iç içe, özgürlüğün tadına vararak ekonomik tatil yapmak isteyenlerin karavan ilanlarını gözden geçirmesinde fayda var.”