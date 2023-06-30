İstanbul'da kalanlar karavan ve çadırı tercih etti: 'Daha hesaplı bir tatil oluyor'

Yayınlanma: 30.06.2023 - 09:49

Güncelleme: 30.06.2023 - 09:49

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, karavan ve çadır kamplarına yöneldi. Tercihini hem ekonomik hem de doğayla iç içe bir tatil yapmaktan yana kullananlar karavan ve çadır kamplarına akın etti. Doğaseverler ister kendi karavanlarında isterlerse de tesislerde bulunan karavanlarda konaklayabiliyorlar.

Kilyos’ta 400 dönümlük bir arazide bulunan kamp alanını tercih eden tatilciler sessizliğin tadını çıkardı. Karavanıyla kamp yapmaya gelen Mehmet Erel, “İnsanlar şu anda İstanbul’dan bir yerlere gittiler. Dinlendiklerini düşünüyorlar ama dönerken daha yorgun bir şekilde İstanbul’a gelecekler. Ben buraya sadece 45 dakikalık bir mesafeden geldim. Çok dinlenmiş bir şekilde bayramdan sonra evime döneceğim" dedi.

Yıllık karavan kiralamanın 100 bin lira olduğu tesiste, gecelik karavan ücreti şoför ve karavan dahil 200, çadır kurma ücreti de 150 lira.

"KARAVANI OLANLARIN ÇOĞU GÜNEYE GİTTİ"

Tesisin kurucusu Serhat Akbel, “Karavan tatili artık ülkemizde çok popüler bir hale geldi, herkes karavan almaya, karavan kiralayarak tatil yapmaya başladı. Şu anda Türkiye’de kiralık karavan bulmanız imkansız. Çok büyük kiralamalar yapılmasına rağmen ciddi bir talep var. Karavanı olan müşterilerden de çok yoğun bir talep var. Tatilin 9 güne uzamasıyla özellikle güney bölgelerde ciddi bir artış olmuş durumda. Tatilini 9 gün yapamayacak misafirler tesisimizi tercih ediyorlar. Burada da ciddi bir talep var. Normalde hafta sonları bir kalabalığımız olur ama bayram dönemi özellikle çadır ve karavanda ciddi bir talep var. Karavanı olanlar mobil de olabildikleri için güneye gitmiş durumdalar" dedi.

"KARAVAN VE ÇADIR TATİLİ DAHA UYGUN FİYATLI"

Akbel, “Çadır tarafında daha ciddi bir yoğunluğumuz var. Özellikle 1-2 gün tatil yapabilecek, çalışan kişiler var. Özellikle bugün girişler arttı. Kurban gezilerini tamamlayan kişiler kamp alanına doğru geliyorlar. Karavancılarımız için sabit elektrik su tesisatlarımız var. Giderlerini dökebilecekleri döküm alanlarımız var. Çadırcılar için de aynı şekilde bulaşıkhanelerimiz, duşlarımız, tuvaletlerimiz, elektrik alt yapımız her şeyimiz hazır. Fiyatlar önceki yıllara göre arttı çünkü tesislerin de işletme maliyetleri artmış durumda. Otel tatiliyle kıyasladığımızda hala karavan veya çadır tatili çok daha uygun fiyatlı. Karavanıyla birlikte gelen kişi elektriği ve suyuyla birlikte gecelik 200 lira veriyor. Ekstra kişiler de 150 lira veriyor. Karavan ve şoför 200 lira, ekstra kişiler 150 lira ödüyor. Çadırda da kişi başı 150 lira alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ EVİNİZDE GİBİ OLUYORSUNUZ"

Tatilini Kilyos’ta karavanda geçiren Selma Genç, “Yaklaşık 5-6 yıldır karavanla seyahat edip geziyoruz. Eşim ve oğlumuzla birlikte geziyoruz. Bu bayram İstanbul’da kalmayı tercih ettik. Burası güzel ve keyifli bir yer. Arazi çok geniş. Karavan küçük bir ev. Evin konforunda çok fazla vazgeçmiyorsunuz. Karavanın içinde her şeyiniz var. Doğayla iç içesiniz. Çok daha keyifli, çok daha güzel zamanlar geçirebiliyorsunuz. Çocuklar çok rahat ediyorlar. Deprem felaketi yaşandı onun öncesinde karavan fiyatları gerçekten çok uygundu ama depremden ya da talebin artmasından sonra çok pahalandı. Otel fiyatlarıyla karşılaştırırsak daha uyguna geliyor. En azından kendi evinizde gibi oluyorsunuz" diye konuştu.

"TATİLE GİDENLER DİNLENDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Karavanda konaklayan Mehmet Erel de, “Karavanlı bir hayat bizim için vazgeçilmez oldu. İnsanlar şu anda İstanbul’dan bir yerlere gittiler. 1 ya da 2 gün dur kalk trafikte gittiler. Dinlendiklerini düşünüyorlar ama dönerken daha yorgun bir şekilde İstanbul’a gelecekler. Ben buraya sadece 45 dakikalık bir mesafeden geldim. Çok dinlenmiş bir şekilde bayramdan sonra evime döneceğim. Yemyeşil ve harika bir ortamın içindeyim. Çok da sessiz. Dingin, kitap okuyoruz, keyif yapıyoruz. Herhangi bir tatille karşılaştırılamayacak kadar ekonomik" ifadelerini kullandı.

"DAHA HESAPLI BİR TATİL OLUYOR"

Çadırda kalan Yasemin Seymen de, “Öğretmen olduğum için genelde tatilim biraz daha fazla oluyor. O yüzden İstanbul boşaldığında burada kalmayı tercih ediyorum. Çadırda kalıyorum ve çadır konfor açısından benim kendi konfor alanımdan çıkmayı sağlayan bir şey oldu ve doğanın içinde daha fazla olmayı sağlayan bir şey oldu. O yüzden benim hayatımda son birkaç yıldır giren çok özel bir deneyim. Daha hesaplı bir tatil oluyor. Her şeyi siz ayarlıyorsunuz. Yiyeceğinizi, içeceğinizi kendinize göre getiriyorsunuz. Burada çadır kirası veriyorsunuz. Ekipmanınızı bir kere ayarladıktan sonra çok ekstra bir harcama, kira dışında bir harcama olmuyor. Kesinlikle kıyas götürmez" dedi.