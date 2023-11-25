Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu sürücüleri uyardı!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 16:03

Güncelleme: 25.11.2023 - 16:03

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya hesabından kış lastiğinin önemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sürücülere "Aracınızı kış şartlarına hazırlayın" çağrısında bulunan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kış lastiğinizi takın; unutmayın, doğru lastik seçimi sizi yola ve hayata bağlar."

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde valilik kararlarıyla 25 Kasım'a çekilirken Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta uygulanmaya başlanacak.