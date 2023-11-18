Danıştay'ın 'hakimler havalimanlarında aranamaz' kararına itiraz! Bakan Uraloğlu'dan açıklama geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında hakimlerin aranmayacağına ilişkin Danıştay kararına itiraz ettiklerini belirterek, "Siz kurallara uymadan bir uçuşa müsaade ederseniz o zaman gittiğiniz ülkede farklı davranış ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz" dedi.
Hakim Aykut Resuloğlu, 10 Mayıs 2018'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için Kars Havalimanı'nda güvenlik görevlisinin üst araması yapmak istemesine karşı çıkarak, Danıştay'da dava açtı.
Danıştay 10'uncu
Dairesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün,
'diğer tüm yolcular gibi hakim, savcı ve avukatların da arama yapılmamasını
istemeleri halinde uçağa kabul edilmeyecekleri' kuralını hakimler yönünden
iptal ederek, hakimlerin aranamayacağı yönünde karar verdi.
Bakanlık, Danıştay 10'uncu Dairesi’nin kararını temyiz
ederek, Danıştay İdari Dava Daireleri’ne başvurdu.
"TEMYİZ ETTİK, TAKİP EDİYORUZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaptığı
açıklamada, "Dünyada geçerli prosedürler, kurallar var. Biz de uluslararası
havacılık teşkilatına üyeyiz. Siz o üyelikten Türkiye'de uygulanan kurallarla
dünyanın her tarafına uçuyorsunuz. Siz Türkiye'de o kurallara uymadan bir uçuşa
müsaade ederseniz o zaman gittiğiniz ülkede farklı davranış ya da yaptırımlarla
karşılaşabilirsiniz. Ve bunu eğer belli boyuta getirirseniz bu sefer
Türkiye'deki havaalanları akreditasyonu ile ilgili de uluslararası kabulü ile
ilgili de tartışmayı ortaya çıkarırsınız. Bu dünyada böyle, Türkiye'de de
böyle. Bununla ilgili yargı ilk kademe karar verildi. Temyiz ettik, takip
ediyoruz, orada düzeleceğini bekliyoruz" dedi.
"SABİHA GÖKÇEN'DE İKİNCİ PİSTİ AÇACAĞIZ"
Bakan Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapımı
tamamlanan yeni pistin açılışını ertelediklerini de söyleyerek,
"Cumhurbaşkanımızın programına göre yeni bir tarih tespit edeceğiz ve
oranın açılışını yapacağız. Orası artık kargaların tüneyeceği, kimsenin
uçmayacağı bir havaalanını biz günde 700-750 uçuş yapan, yıllık 35-40 milyon
yolcunun seyahat ettiği bir havalimanından konuşuyoruz. Öncelikle ikinci pisti
açacağız, sonrasında terminal ile ilgili çalışmalarımız olacak. 700 uçak,
ikinci pisti düşünün, katlarsanız bin 400- bin 500 uçak" diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, Gazze'den geniş kapsamlı bir tahliye operasyonu için de hazır olduklarını belirtti.
Uraloğlu, "Orada operasyonları, ihtiyaçları Dışişleri Bakanlığımız yapıyor. Bu anlamda bize iletilen bir talep yok. Ama biz her türlü hazırız. Deniz yoluyla, hava yoluyla böyle bir imkan olduğu zaman biz hazırız" ifadelerini kullandı.
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