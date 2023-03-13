Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 işçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11 işçi istihdam edecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere işçi istihdamı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 13-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İşe alımlar, tarama uzmanı (kaptan), tarama uzmanı yardımcısı, deniz buhar ve motor makinisti, sınırlı kaptan, gemici, gemi elektrikçisi, gemi aşçısı pozisyonlarında olacak.
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