Ülkede milyonlarca işçi ve emekli açlık sınırının altında aylık ve ücret alıyor: Emekçi açlığa mahkûm

Yayınlanma: 13.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 04:00

Türkiye’de milyonlarca işçi ve emekli açlık sınırının altında ücret ve aylık alırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in emekçiyi enflasyona ezdirmediklerini söylemesi tepki yarattı. Sendikalar, “Emekçiler açlığa mahkûm edildi, enflasyon karşısında çaresiz bırakıldı” dedi.

Uygulamaya başladığı “rasyonel” ekonomi programında yüzüncü günü dolduran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün yaptığı açıklamalarda 2002’den beri hiçbir çalışanı, emekliyi enflasyona ezdirmediklerini savundu.

YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA

Hiçbir kesimin enflasyona ezdirilmediğini ileri süren Şimşek, en düşük emekli aylıklarının iyileştirilmesine yönelik olarak cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda çalışma yaptıklarını ekledi ancak ayrıntı vermedi. Şimşek, “Zor bir dönemden geçiyoruz” sözleriyle de deprem felaketine dikkat çekti.

Ancak rakamlar Şimşek’in pembe tablosunu yansıtmıyor. Türk-İş’in son verilerine göre açlık sınırı 12 bin 198 TL, yoksulluk sınırı da 39 bin 733 TL. Şu anda yaklaşık 8 milyon asgari ücretlinin 11 bin 402 lira olan ücreti açlık sınırın altında. 15 milyon emeklinin yaklaşık 12 milyonu 7 bin 500 lira ve biraz üzeri ücret alıyor. Maaş, ücret ve aylıklar 40 bin TL’ye dayanan yoksulluk sınırının yanına bile yaklaşamıyor.

DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, Şimşek’in açıklamalarını izlediklerini belirterek “Şimşek, emekliyi enflasyona ezdirmediklerini söylüyor ancak milyonlarca emeklinin aylığı açlık sınırının altında. Nasıl enflasyona ezdirilmedi? Milyonlarca emekli açlık ve yoksulluğa mahkûm edildi” diye konuştu.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ise “Memuru ve işçiyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz ifadesi iktidarın ve bakanlarının klişe sözüdür” yorumunu yaparak şöyle devam ediyor:

“Çalışanların büyük bir kesimi yüksek enflasyon karşısında ne yapacağını bilemez hale gelmiştir. İğneden ipliğe her kaleme fahiş zamlar yapılmaktadır. Çalışanlar temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumdadır. Zengini zengin, fakiri fakir yaptık, enflasyona ezdirmedik’ diyemeyeceklerine göre tabii ki klişe söze sarılacaklar.”

Şimşek’in, bugünkü tablonun sorumlularından birisi olduğunu da dile getiren Yeşildağ, emekçilerin çıkar ve beklentilerinin Şimşek’in politikalarıyla taban tabana zıt olduğunu belirtti. Yeşildağ, “İktidarın önündeki ekonomi modeli, sermayeyi kurtarma ve ekonomik krizin faturasını tüm emekçilere yıkma planıdır. Bu politika IMF politikasıdır” dedi.