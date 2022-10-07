Ülkelerden petrol üretiminde azaltma kararı

07 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ükeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin aldığı üretimin azaltılması kararı, Türkiye’yi sınırlı etkileyecek.

Karara göre günlük petrol üretimi kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varil azaltılacak. Türkiye’nin ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı içerisinde ilk sırada yüzde 42.35 pay ve 1.7 milyon tonla Rusya geliyor. İkinci Irak, üçüncü sırada ise Kazakistan geliyor.

Türkiye Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, kararı şöyle değerlendirdi:

“Türkiye Rusya’dan fazlasıyla petrol alıyor. Onun için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Rusya Avrupa ambargosu nedeniyle Türkiye, Hindistan, Çin, Uzak Doğu’ya yöneliyor. Oralara uygun fiyatlarla veriyor. Ülkeler OPEC’ten alamadığını Rusya’dan alır” dedi.

Türkyılmaz, Türkiye’nin Rusya’ya olan doğalgaz ödemelerinde erteleme, indirim istediği iddialarını ise şöyle yorumladı:

“Bu tür haberler var. Örneğin Macaristan için erteleme kararı alındı. Benim asıl kaygım ise karşılığında ne veriliyor? Ruslar, kara kaş, kara göz için böyle bir talebi kabul etmezler. Sinop nükleer santralı için Ruslarla görüşüldüğü söyleniyor. Bu işlerin arkasından nükleer gelebilir”