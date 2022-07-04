Uludağ İhracatçı Birlikleri ihracat rakamlarını açıkladı

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 artışla 2 milyar 331 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren OİB’in( Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği) geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 790 milyon dolar oldu.

UİB, haziran ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 2 milyar 892 milyon dolara ulaştığı bilgisini paylaştı. UİB’in 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı da 31 milyar 566 milyon dolar olarak hesaplandı. UİB'ye bağlı şirketlerce haziran ayında yapılan ihracat verileri şöyle:

UTİB ihracatı haziranda 127 milyon dolar: Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artışla 127 milyon 312 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 18 artışla 1 milyar 437 milyon dolar oldu.

UHKİB'ten haziranda 113 milyon dolar ihracat: Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artışla 113 milyon 575 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 24 artışla 1 milyar 102 milyon 333 bin dolar oldu.

UMSMİB'in ihracatı haziran ayında 18 milyon dolar: Haziran ayında 18 milyon 250 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 17 artışla 253 milyon 837 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'ten haziranda 19 milyon dolar ihracat: Haziran ayında 19 milyon 362 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 149 milyon 871 bin dolar olarak açıklandı. Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin haziran ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artışla 282 milyon 434 bin dolar oldu."

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, çip krizi olmak üzere birçok sorunla mücadele eden otomotiv sektörünün ilk 6 aylık rakamlarını değerlendirdi. Çelik’in değerlendirmesi şöyle:

“YATIRIMLARLA İHRACATIMIZI ARTIRMAK HEDEFİNDEYİZ"

Otomotiv endüstrisi, başta çip krizi olmak üzere birçok sorunla mücadele ediyor. Öte yandan tekstil ve hazır giyim sektörlerimizde rekor ihracat rakamlarına ulaşmak yüzümüzü güldürüyor. Gerek otomotiv gerekse de tekstilde endüstriyel dönüşümün yakın takipçisiyiz. Yapacağımız yatırımlarla ihracatımızı artırmak hedefindeyiz.

"GIDA KRİZİ KAPIDA, ÖNLEMLER ALMALIYIZ"

Öte yandan, tarım alanında bazı sıkıntılar söz konusu. Gıda krizinin kapıda olduğu yönündeki haberler, bu konuda önlemler almamız gerektiğini ortaya koyuyor. Ancak her şeye rağmen ihracatçılarımız üretmeye devam ediyor. Sürdürülebilir bir ekonomi ve daha büyük başarılar için ihracat odaklı üretim stratejisinden ve yüksek katma değerli üretimden asla vazgeçmemeliyiz.”