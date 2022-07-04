Norveç'te başlayacak grevin doğalgaz ihracatını azaltacağı öngörülüyor
Norveç enerji sektöründe yarın başlayacak grevin, ülkenin doğalgaz ihracatını yüzde 13 azaltacağı öngörülüyor.
Norveç Petrol ve Gaz Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidecek.
Yarın üç açık deniz sahasında grev başlayacak ve çözüm bulunamaması durumunda 6 Temmuz'da üç sahada daha çalışmalar durdurulacak.
Söz konusu sahalarda grevin başlamasıyla ülkenin doğal gaz üretimi günde 292 bin varil petrol eşdeğeri azalacak. Bu da doğal gaz ihracatının yüzde 13 düşmesi anlamına geliyor.
Öte yandan, petrol üretiminde de günlük 130 bin varil kayıp olacağı hesaplanıyor.
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