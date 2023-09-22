Uluslararası bankaya Türk yönetici atandı
Türkiye’den bir lider daha ING’de üst düzey bir göreve getirildi. Işıl Akdemir Evlioğlu, 1 Kasım 2023 itibarıyla ING Hollanda’da Bireysel Bankacılık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.
ING’de, Türk finans dünyasından bir lider daha üst düzey bir göreve getirildi. Finans sektöründe deneyime ve bilgi birikimine sahip olan Işıl Akdemir Evlioğlu, 1 Kasım 2023 itibarıyla ING Hollanda’da Bireysel Bankacılık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.
Son olarak Garanti BBVA Türkiye'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Işıl Akdemir Evlioğlu, bireysel ve tüzel bankacılığı müşterilerine yönelik müşteri çözümleri, dijital bankacılık, pazarlama, müşteri iletişim merkezi ve sürdürülebilirlik çözümleri alanlarından sorumluydu.
Daha öncesinde, Garanti Ödeme Sistemleri’nde pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve ardından da Genel Müdür olarak görev yaptı. Evlioğlu ayrıca McKinsey & Company’de Yardımcı Ortak göreviyle finansal kurumlar alanında da deneyim kazandı.
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