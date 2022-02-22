Uluslararası motorlu taşıt sigortası üzerindeki salgın etkisi azaldı

22 Şubat 2022 Salı, 04:00

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun (TMTB) 2021 yılı verileri, “yeşil kart” olarak tanımlanan uluslararası motorlu taşıt sigortası üzerindeki küresel Covid-19 salgınının etkilerinin azaldığını ortaya koydu.

Buna göre 2020 yılında 79 bin 622 adet olan yeşil kart poliçesi sayısı geçen yıl 103 bin 765 adede çıktı. Bu sayı 2019’da ise 143 bin 44 adetti. Net prim üretimi ise 28.8 milyon Avro’dan 34.7 milyon Avro’ya yükseldi. Bu üretim 2019’da ise 31 milyon Avro’ydu. Ayrıca 2019’dan 2021’e ortalama prim üretimi sırasıyla 216, 361 ve 334 Avro oldu.

SAHTECİLİK ÖNLENECEK

Buna karşın ödeme yapılan hasar dosyası sayısı ise 2020’de 4 bin 333 adetken 2021’de küçük bir artışla 4 bin 360 adede yükseldi. Bu sayı 2019’da 3 bin 999’du. Toplam ödeme 18.6 milyon Avro’dan 17.5 milyon Avro’ya indi. Hasar dosyası başına ortalama ödeme ise 2019’dan 2021’e şöyle oldu: 4 bin 184, 4 bin 284 ve 4 bin 22 Avro. Yine geçen yıl hasarlar nedeniyle en çok ödeme yapılan ülke 6 milyon Avro ile Almanya oldu. Bu ülkeyi 2.4 milyon Avro ile İngiltere ve 1.6 milyon Avro ile Bulgaristan izledi.

Öte yandan TMTB ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) geçtiğimiz günlerde bir işbirliği protokolu imzalayarak, yeşil kartla ilgili bilinirliği artırmak ve sahteciliği önlemek, trafik kazalarının önüne geçerek can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ortak hareket etmeye karar verdi. Bu amaçla düzenlenen toplantıda konuşan TMTB Başkanı Remzi Duman, son dönemde sahte yeşil kartlarda artış gördüklerini, bunun ilgili şirket ve sürücülerin tazminat ödemelerine de neden olduğunu belirtti. TMTB Müdürü M. Akif Eroğlu ise filolara önemli indirimler sağladıklarını hatırlattı.

"KASKO BİLİNCİMİZ DÜŞÜK SEVİYEDE"

Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, otomobil fiyatlarının günden güne arttığı şartlarda kasko yaptırmanın bir lüks değil ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Köz şöyle devam etti: “Buna karşın Türkiye’de kasko bilinci çok düşük. 25 milyon adetlik araca sahip ülkemizde, kaskolu araç oranı sadece yüzde 30. Üstelik araç sahiplerinin önemli bir bölümü trafik sigortasının, herhangi bir hasar anında kendi araçlarının hasarını ya da bedelini ödeyeceği yanılgısında. Ayrıca birçok tüketici sahip olduğu kasko poliçesindeki çekici, ikame araç, mini onarım gibi faydalardan yararlanabileceğini bile bilmiyor.”



ESNAFA ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARI HAZIRLADILAR

Anadolu Hayat Emeklilik’in yeni paketi “Esnafa Özel Emeklilik Planı” ile esnaf ve ailelerine bugünden birikime başlama fırsatı sunduğu açıklandı.

Aylık ödemelerin 220 TL’den başlayacağını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, ayrıca birçok ücretsiz veya indirimli hizmet ve ürün sunduklarını belirtti. Bunlar arasında acil ambulans ve sağlık danışmanlığı, İş Kültür Yayınları, yatırım danışmanlığı, anlaşmalı sağlık kuruluşları var. Makaskesen bu kapsamda yeniliklerinin süreceğini belirtti.

RİSK YÖNETİMİNDE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

Monopoli Sigorta’nın, Çağdaş Yaşam Sigorta ile yaptığı işbirliğiyle müşteri portföyünü genişlettiği açıklandı.

Monopoli Sigorta kurucu ortağı Erol Esentürk, “Özellikle sektörün uzman risk yönetim danışmanlarından oluşan Çağdaş Yaşam Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı” derken, Çağdaş Yaşam Sigorta Üs Yöneticisi Müge İrten yoğun rekabet koşullarında daha çok sigortalıya ulaşma hedefiyle bu adımı attıklarını vurguladı. İmza törenine İlyas Akkuzu ve İzzet Bonofiyel de katıldı.

"FARKLI DİJİTAL SİSTEMLER ÖNEMLİ REKABET ALANI"

ÖzserNeo Sigorta ve Reasürans Brokerliği, hibrit bir platform olarak tanımladığı yeni markası “dijipol.com”u tüketicilerin kullanımına sundu.

Bu amaçla düzenlenen toplantıda konuşan ÖzserNeo Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Üze, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu marka ile artık hem dijital hem şube hem çağrı merkezlerinden satış yapan ve ulaşılması çok kolay olan bir platform haline geliyoruz. Geliştirdiğimiz bu yeni uygulama ile poliçeyi dijitalden alınmış olsa bile sigortalılar hasar anında hemen bir müşteri temsilcisine ulaşıp hizmet alabilecek” dedi. Necmi Üze ayrıca, geçen yıl 400 milyon TL olan prim üretimlerini bu yıl yeni markalarının da desteğiyle 1 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. ÖzserNeo Genel Müdürü Ramazan Ülger de dijitalleşmeyle daha çok araştıran bir tüketicinin ortaya çıktığını belirterek şöyle devam etti: “Buna uyum göstermeliyiz. Bu tür sistemler artık önemli bir rekabet alanı. Örneğin bireysel müşterilerin yüzde 50’si dijital kanallardan bilgi topluyor, sonra klasik taraftan poliçe alıyor. Bu yeni markamızla bunları buluşturduk.” Ülger ayrıca, bu alanın mevzuatla desteklenmesini istedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Dr. Halil Yolcu’nun, Magdeburger Sigorta’nın yeni genel müdürü olarak atandığı açıklandı. Zafer Uçar’ın ise şirketin yönetim kurulu üyesi ve kurucu ortak unvanıyla çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

- Generali Sigorta’nın, verileri üzerinden yaptığı araştırmaya göre Çanakkalelilerin en çok tercih ettiği sigortacılık ürünleri yüzde 39 ile kasko ve yüzde 28 ile DASK oldu. Ortalama müşteri yaşı ise 48.

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, DMW Eğitim ile işbirliği yaparak esnafın sigorta bilincini artırmak ve risklere karşı tedbir alabilmesini sağlamak amacıyla eğitim verilmeye başlandığını bildirdi.