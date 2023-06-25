Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan ‘vergi’ uyarısı

Merkez bankalarının bankası olarak bilinen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) enflasyonla mücadele kapsamında kamu harcamalarının azaltılması ve vergilerin artırılması çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 16:22
Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan ‘vergi’ uyarısı
Abone Ol google-news

Uluslararası Ödemeler Bankası, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemesine ve mali kriz riskini azaltmasına yardımcı olmak için vergileri artırması ya da kamu harcamalarını kısması gerektiğini söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, merkez bankalarının bankası olarak bilinen kurum, enflasyon yüksek seyrederken ve faiz oranları hızla yükselirken hükümetlerin maliye politikasını gevşek bırakarak "istikrar bölgesi olarak adlandırılabilecek bölgenin sınırlarını test ettiklerini" söyledi.

BIS Pazar günü yayınladığı yıllık raporunda "[Mali] konsolidasyon enflasyonla mücadelede kritik bir destek sağlayacaktır. Ayrıca para politikasının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ihtiyacını azaltacak ve böylece finansal istikrarsızlık riskini azaltacaktır" değerlendirmesinde bulundu.


merkez bankaları Uluslararası Ödemeler Bankası vergi

İlgili Haberler

Kur patladı: Otomobilde vergi düzenlemeleri tekrar gündemde

Kur patladı: Otomobilde vergi düzenlemeleri tekrar gündemde
Özbekistan'dan ithal edilen bazı ürünlerden gümrük vergisi alınmayacak

Özbekistan'dan ithal edilen bazı ürünlerden gümrük vergisi alınmayacak
Ekonomi gazetecisi kalem kalem sıraladı: Hangi vergilerde artış bekleniyor?

Ekonomi gazetecisi kalem kalem sıraladı: Hangi vergilerde artış bekleniyor?

En Çok Okunan Haberler