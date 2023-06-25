Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan ‘vergi’ uyarısı

Yayınlanma: 25.06.2023 - 16:22

Güncelleme: 25.06.2023 - 16:22

Uluslararası Ödemeler Bankası, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemesine ve mali kriz riskini azaltmasına yardımcı olmak için vergileri artırması ya da kamu harcamalarını kısması gerektiğini söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, merkez bankalarının bankası olarak bilinen kurum, enflasyon yüksek seyrederken ve faiz oranları hızla yükselirken hükümetlerin maliye politikasını gevşek bırakarak "istikrar bölgesi olarak adlandırılabilecek bölgenin sınırlarını test ettiklerini" söyledi.

BIS Pazar günü yayınladığı yıllık raporunda "[Mali] konsolidasyon enflasyonla mücadelede kritik bir destek sağlayacaktır. Ayrıca para politikasının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ihtiyacını azaltacak ve böylece finansal istikrarsızlık riskini azaltacaktır" değerlendirmesinde bulundu.