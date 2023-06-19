Ekonomi gazetecisi kalem kalem sıraladı: Hangi vergilerde artış bekleniyor?
Ekonominin başına Mehmet Şimşek’in atanmasıyla beraber, gözler ekonomide izlenecek yeni politikalara çevrildi. Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır ise bugünkü yazısında vergilerde artışa gidilmesinin beklendiğini yazarak hangi kalemlerde olabileceğini sıraladı.
Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır, yakın dönemde vergilerde artışa gidilmesinin beklendiğine dikkat çekti. Bakır "Gözler 'acı reçete'de yükün dağılımında" başlıklı yazısında pek çok vergi kaleminde artışın olabileceğine değiniyor.
Yazının ilgili kısmı şu şekilde:
"Ekonomi çevrelerinde; önümüzdeki günlerde dolaylı vergi niteliğindeki Özel İletişim Vergisi, alkollü içkiler ve motorlu taşıtlardan alınan ÖTV oranları, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardaki harç miktarı ve daha birçok harç kalemi, Damga Vergisi oran ve maktu tutarları ile BSMV oran veya kapsamında artışların gerçekleşeceği konuşuluyor. Doğrudan vergiler kapsamında bir defaya özgü ek Motorlu Taşıtlar ve ek Gayrimenkul Vergisi alınacağı da öne sürülürken, ekonomik denge vergisi, net aktif vergisi ve benzeri vergilerin tek seferlik olarak hayata geçirilmesi olasılığı da dile getiriliyor. Trafik cezalarının daha yoğun uygulanacağı, vergi denetim ve vergi incelemelerinin artırılacağı ifade ediliyor. Kurumlar Vergisi oranının birkaç puan artırılacağı da iddialar arasında yer alıyor."
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