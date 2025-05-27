Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
Paylaş

Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!

27.05.2025 17:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!

Türkiye'nin en değerli markaları listesi güncellendi. Listeye bu yıl birçok yeni isim katıldı, bazı köklü markalar ise dikkat çeken bir yükseliş gösterdi. İşte Türkiye'nin en değerli 20 markası...

Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları – Türkiye 125" listesini yayımladı. Bu yıl sermaye piyasalarındaki gelişmeler doğrultusunda liste, ilk kez 125 markayı kapsayacak şekilde güncellendi.
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!

24 YENİ MARKA LİSTEDE

Bu yıl listeye 24 yeni marka dahil oldu. Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo ve Yiğit Akü bu yıl listeye giren markalar arasında yer aldı.

Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, toplam marka değerinin geçen yıla göre yüzde 15,6 artarak 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseldiğini belirtti. 
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren LC Waikiki, Mavi ve Koton gibi markaların yurtdışı satışlarındaki başarısının bu artışta önemli rol oynadığını söyledi. Mobilite ve yazılım sektörlerinden markaların listede daha görünür hale geldiğine dikkat çeken İlgüner, savunma ve havacılık sanayisinde ise küresel kabul gören Türk markalarının değer kazanmaya devam ettiğini ifade etti.
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
İşte en değerli 20 Türk markası:

Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
20 - Togg – Otomotiv – 179 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
19 - Migros – Perakende – 218 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
18 - Şişe Cam – Kimya – 240 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
17 - Turkcell – Telekomünikasyon – 262 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
16 - Petrol Ofisi – Akaryakıt – 262 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
15 - BİM – Perakende – 293 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
14 - Ülker – Gıda – 302 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
13 - Anadolu Efes – Alkollü İçecek – 304 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
12 - Yapı Kredi – Banka – 308 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
11 - Akbank – Banka – 345 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
10 - Vakıfbank – Banka – 386 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
9 - Yeni Rakı – Alkollü İçecek – 590 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
8 - Garanti BBVA – Banka – 721 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
7 - LC Waikiki – Hazır Giyim – 828 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
6 - Ziraat Bankası – Banka – 875 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
5 - Ford Otosan – Otomotiv – 905 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
4 - Vestel – Dayanıklı Tüketim – 928 milyon dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
3 - İş Bankası – Banka – 1,240 milyar dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
2 - Arçelik – Dayanıklı Tüketim – 1,645 milyar dolar
Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!
1 - Türk Hava Yolları – Hava Yolu – 2,266 milyar dolar
İlgili Konular: #Türk Hava Yolları #marka #En Değerli Şirketler