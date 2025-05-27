Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları – Türkiye 125
" listesini yayımladı. Bu yıl sermaye piyasalarındaki gelişmeler doğrultusunda liste, ilk kez 125 markayı kapsayacak şekilde güncellendi.
24 YENİ MARKA LİSTEDE
Bu yıl listeye 24 yeni marka dahil oldu. Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo ve Yiğit Akü bu yıl listeye giren markalar arasında yer aldı.
Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner
, toplam marka değerinin geçen yıla göre yüzde 15,6 artarak 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseldiğini belirtti.
Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren LC Waikiki, Mavi ve Koton gibi markaların yurtdışı satışlarındaki başarısının bu artışta önemli rol oynadığını söyledi. Mobilite ve yazılım sektörlerinden markaların listede daha görünür hale geldiğine dikkat çeken İlgüner, savunma ve havacılık sanayisinde ise küresel kabul gören Türk markalarının değer kazanmaya devam ettiğini ifade etti.
İşte en değerli 20 Türk markası:
20 - Togg
– Otomotiv – 179 milyon dolar
19 - Migros
– Perakende – 218 milyon dolar
18 - Şişe Cam
– Kimya – 240 milyon dolar
17 - Turkcell
– Telekomünikasyon – 262 milyon dolar
16 - Petrol Ofisi
– Akaryakıt – 262 milyon dolar
15 - BİM
– Perakende – 293 milyon dolar
14 - Ülker
– Gıda – 302 milyon dolar
13 - Anadolu Efes
– Alkollü İçecek – 304 milyon dolar
12 - Yapı Kredi
– Banka – 308 milyon dolar
11 - Akbank
– Banka – 345 milyon dolar
10 - Vakıfbank
– Banka – 386 milyon dolar
9 - Yeni Rakı
– Alkollü İçecek – 590 milyon dolar
8 - Garanti BBVA
– Banka – 721 milyon dolar
7 - LC Waikiki
– Hazır Giyim – 828 milyon dolar
6 - Ziraat Bankası
– Banka – 875 milyon dolar
5 - Ford Otosan
– Otomotiv – 905 milyon dolar
4 - Vestel
– Dayanıklı Tüketim – 928 milyon dolar
3 - İş Bankası
– Banka – 1,240 milyar dolar
2 - Arçelik
– Dayanıklı Tüketim – 1,645 milyar dolar
1 - Türk Hava Yolları
– Hava Yolu – 2,266 milyar dolar