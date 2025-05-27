Uluslararası rapor yayımlandı: Türkiye’nin en değerli 20 markası belli oldu!

Bu yıl listeye 24 yeni marka dahil oldu. Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo ve Yiğit Akü bu yıl listeye giren markalar arasında yer aldı.

Brand Finance Türkiye Direktörü, toplam marka değerinin geçen yıla göre yüzde 15,6 artarak 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren LC Waikiki, Mavi ve Koton gibi markaların yurtdışı satışlarındaki başarısının bu artışta önemli rol oynadığını söyledi. Mobilite ve yazılım sektörlerinden markaların listede daha görünür hale geldiğine dikkat çeken İlgüner, savunma ve havacılık sanayisinde ise küresel kabul gören Türk markalarının değer kazanmaya devam ettiğini ifade etti.