Üniversite harç ücretlerine zam geldi! İşte bölümlerin yeni harç ücretleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla üniversite harç ücretlerine yüzde 36 oranında zam geldi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı paylarına zam geldi. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.
Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.
Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012'den beri harçlardan muaf tutuluyor ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek mecburiyetinde.
halktv.com.tr'de yer alan habere göre bölümlerin katkı payı ücretleri ise şöyle:
Tıp fakülteleri: 961 lira
Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 lira
Veterinerlik : 629 lira
Pilotaj: 765 lira
Bilgisayar: 630 lira
Mühendislik ve mimarlık: 630 lira
Güzel Sanatlar: 513 lira
Fen Edebiyat: 463 lira
Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 lira
İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 lira
Açık Öğretim: 105 lira
Konservatuvar: 958 lira
Turizm: 463 lira
UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
Veterinerlik fakültesi: 3.471 lira
Pilotaj: 6.944 lira
Bilgisayar: 2.486 lira
Mühendislik: 2.486 lira
Mimarlık: 2.486 lira
Güzel sanatlar: 3.130 lira
Fen edebiyat: 2.084 lira
Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 lira
İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 lira
İletişim fakültesi: 1.564 lira
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