Üniversiteli işsizler 1500 TL ile geçiniyor

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 80’i şirketlerin çalışanları önemsemediğini ve ekonomik koşullardan fayda sağladığını düşünürken yüzde 93’ü iş bulma imkânının her geçen gün zorlaşmasından dolayı geçici olarak düşük ücretlere sessiz kalıyor.

İş arayan üniversite mezunlarının durumu ise daha vahim. Sonuçlara göre iş arayan mezunların yüzde 69’u bir ayda 1.500 TL harçlık ile geçinmeye çalışıyor ki bu rakam sağlıklı beslenmelerine bile yetmiyor. Üniversite mezunu çalışan gençlerin yüzde 24’ü asgari ücretten az veya asgari ücret seviyesinde gelir elde ediyor.



