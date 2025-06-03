Ünlü analistten TCMB faiz indirimi tahmini!

Capital Economics analistlerinden Nicholas Farr, Türkiye’de faiz oranlarında bu ay bir indirimin gerçekleşmesinin mümkün olabileceğini belirtti.

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENTİLERDEN DAHA POZİTİF GELDİ

Bugün açıklanan enflasyon verilerinin, yıllık oranın nisan ayında kaydedilen yüzde 38 seviyesinden mayıs ayında yüzde 35 civarına gerileyerek ekonomistlerin öngördüğünden daha belirgin bir düşüşe işaret ettiğini dile getiren Farr, bu durumun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini yakın zamanda azaltma yönündeki güvenini artırması gerektiğini ifade etti.

NİSAN AYINDA POLİTİKA FAİZİ TEKRAR YÜKSELTİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın sonunda faiz indirimi sürecine başlayan politika yapıcılar nisan ayında Türk lirasında yaşanan dalgalanmalara karşılık politika faizini yeniden yüzde 46 düzeyine çıkarmak zorunda kalmıştı.

BEKLENTİLER GÜNCELLENDİ

Farr, Capital Economics'in önceki öngörüsünün faiz indirimlerinin üçüncü çeyrekte başlayacağı yönünde olduğunu, ancak mevcut gelişmelerin bu ay içinde bir indirimi mümkün kıldığını vurguladı.