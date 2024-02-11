Ünlü banka dev zarar açıkladı

SoftBank Group, 2023 mali yılı Nisan-Aralık döneminde 458,7 milyar yen (3,1 milyar dolar) net zarar açıkladı.

AA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 11:29
Ünlü banka dev zarar açıkladı
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Japonya'da enerji, finans, yatırım ve iletişim sektörlerinde hizmet veren SoftBank Group mali yıl bilançolarını yayımladı.

Buna göre geçen mali yılın aynı döneminde 912,5 milyar yen net zarar eden firma, 2023 mali yılında ise net zararını düşürdü.

Yatırım sektörü hisse senedi koşullarının etkisiyle, SoftBank 2023 mali yılı Nisan-Aralık döneminde 458,7 milyar yen (3,1 milyar dolar) net zarar etti.

9 aylık periyotta firmanın satış gelirleri ise yüzde 2,6 artarak 5 trilyon yene (33,4 milyar dolar) yükseldi.

Softbank, piyasa belirsizliğini gerekçe göstererek, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılına ilişkin beklentilerini açıklamadı.

Firmanın Baş Finans Direktörü Goto Yoşimitsu, yeni dönemde yatırımlarını artıracaklarını bildirdi.

Goto, "Bir yatırım şirketi ancak yeni yatırımla büyür. İyi yatırım fırsatları bulmaya odaklanıyoruz" ifadesini kullandı.


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