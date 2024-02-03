Meta'nın Metaverse tarafı halen kâr edemiyor! 5 milyar dolara yakın zarar

Meta, metaverse tarafına ciddi yatırımlar yapıyor. Yıllardır beklediği kârı yakalayamayan şirket, en iyi döneminde olduğunu açıklamasına rağmen zararda.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:13
Meta'nın Metaverse tarafı halen kâr edemiyor! 5 milyar dolara yakın zarar
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Metaverse birimi için önemli bütçe ayıran Meta, ismini bile bu uğurda değiştirdi. Reality Labs tarafında çalışmalar sürmesine rağmen kâr açıklaması yapamayan şirket nihayet en iyi dönemlerinde oldukalarını açıkladı. Ancak en iyi döneminde bile zarar 4,6 milyar dolar olarak açıklandı.

HER ŞEYE RAĞMEN META METAVERSE TARAFINDA ZARAR VAR

Dünyanın en çok kazanan şirketlerinden biri olan Meta, Reality Labs tarafında kaybediyor. Artırılmış gerçeklik başlığı tarafında lider olsa da şirket metaverse grubu için 1 milyar doları aşan gelire sahip. Reality Labs ise ilk çeyrekte 16 milyar dolardan fazla zarar ederken, 2023 yılında 16 milyar dolardan fazla zarar etti.

Öte yandan bu eğilimin yapılan yatırımlar ile daha da artacağı söyleniyor.

Mark Zuckerberg ise akıllı gözlüklerinin iyi iş çıkarttığını söylüyor. Bir diğer yandan Quest 2 ve Quest 3 tarafında da performansın iyi olduğu aktarılıyor. Hatta aktarılana göre Quest 3 en popüler karma gerçeklik cihazı. 


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