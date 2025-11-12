Ünlü CEO'dan kritik açıklama: Doların bir sonraki büyük hareketi aşağı yönlü olacak!

Londra merkezli varlık yönetim şirketi Eurizon’un CEO’su Stephen Jen, küresel büyümenin hızlanmasıyla doların cazibesinin azalacağını öngörüyor. Jen’e göre, son haftalardaki kısmi toparlanmaya rağmen doların bir sonraki büyük hareketi aşağı yönlü olacak.

Uzun süredir dolar konusunda karamsar bir duruş sergileyen Jen, Donald Trump’ın başkanlık döneminde dolar endeksinin önemli ölçüde değer kaybedeceğini tahmin ediyor. Bu tahmin, 2025’teki yaklaşık yüzde 7’lik kaybın üzerine eklenerek doların son yıllardaki en kötü performansına işaret ediyor.

DOLAR G ÜLÜMSEMES İ TEORİSİ

Stephen Jen’in 20 yılı aşkın süredir geliştirdiği “dolar gülümsemesi” teorisi, doların gücünün ABD ekonomisi ya çok güçlü ya da çok zayıf olduğunda arttığını, ekonomik büyümenin ne çok iyi ne çok kötü olduğu dönemlerde ise doların zayıfladığını öne sürüyor.

Jen, “Bu yıl dolar daha çok ABD’nin sermayeyi dolar varlıklarından uzaklaştırması nedeniyle satıldı. Avrupa ve Asya’dan güçlü bir çekim henüz yok. ABD ekonomisinde yumuşak iniş bekliyoruz ve bu dünyanın geri kalanındaki hızlanmayı tamamlayacak” ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin ABD imalat sektöründe maliyetleri düşürmeyi hedeflediğini belirten Jen, bunun doların daha da değer kaybetmesini gerektirdiğini vurguladı.

ALTIN VE BİTCOİN ETKİSİ

Jen ayrıca, dolar ve diğer büyük rezerv para birimlerine karşı artan güvensizliğin altın ve Bitcoin’de rekor yükselişleri tetiklemeye devam edeceğini öngörüyor.

DOLAR BU YIL ZAYIFLADI

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileri ve Trump yönetiminin öngörülemez ticaret politikaları, doların yıl içinde değer kaybetmesine yol açtı. Dolar endeksi, son bir yılda yaklaşık yüzde 4,7, yılbaşından bu yana ise yüzde 6,9 değer kaybetti. ABD tarihinin en uzun hükümet kapanması, resmi ekonomik verilerin gecikmesine neden olsa da ekim ayında doların yılın en güçlü ikinci performansını göstermesine katkı sağladı. Önümüzdeki günlerde kongre üyelerinin kapanmayı sona erdirmesi bekleniyor.