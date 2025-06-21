Ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti!

Türkiye'de ekonomideki dalgalanmanın son kurbanı Türkiye genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunan döner zinciri oldu.

Konya merkezli Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.

KONKORDATO MÜHLETİ TANINDI

Mahkemeden çıkan kararla üç aylık geçici konkordato mühleti tanındı. Ayrıca şirkete bir de konkordato komiseri görevlendirilmesine karar verildi.

Sözcü’nün aktardığına göre; şirketle ortaklarının taşınır ve taşınmaz mallarının devri de yasaklandı.

Şirketin bir sonraki duruşması 17 Eylül 2025 Çarşamba günü görülecek.