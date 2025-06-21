Ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti!

Türkiye'de ekonomideki dalgalanmanın son kurbanı Türkiye
genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunan döner zinciri oldu.
Konya merkezli Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali sıkıntılar
nedeniyle Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.
KONKORDATO MÜHLETİ TANINDI
Mahkemeden çıkan kararla üç aylık geçici konkordato mühleti
tanındı. Ayrıca şirkete bir de konkordato komiseri görevlendirilmesine karar
verildi.
Sözcü’nün aktardığına göre; şirketle ortaklarının taşınır ve
taşınmaz mallarının devri de yasaklandı.
Şirketin bir sonraki duruşması 17 Eylül 2025 Çarşamba günü
görülecek.