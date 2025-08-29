Ünlü ekonomist altında rekor için tarih verdi: 'O süreçte yeni bir zirve...'

Son dönemdeki gelişmeler altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Özellikle Fed’in 17 Eylül’deki toplantısında faiz indirimine gitme olasılığı, altın talebini artırıyor. KKM'den çıkan paranın bir kısmının altına yansıması bekleniyor. Eylül ayında gram altının 5 bin TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Ekonomist Devrim Akyıl, yaptığı açıklamalarda altın piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP VE FED ETKİSİ ALTIN TARAFINI GÜÇLENDİRİYOR

Devrim Akyıl, “Trump'ın Fed'e olan tutumu çok önemli çünkü orada müdahale ile faiz indirimleri gündeme gelebilir. Fed’in faiz politikasına yönelik her indirim güvenli limana olan talebi artıracak. Güvenli limanlar içinde altın, gümüş ve platin diğer yatırım araçları arasında dikkat çekenler olacak. 9 ve 10 yıllık döngüler var ve biz o döngüdeyiz. Bu süreçte altında yükseliş devam edebilir” ifadelerini kullandı.

EYLÜL-KASIM DÖNEMİ ALTINA DESTEK OLABİLİR

Akyıl, önümüzdeki dönemde Trump’ın hamleleri ve Rusya-Ukrayna savaşının altına destek vereceğini belirtti. Eylül ayının yurtdışı borsalardaki dalgalanmalar nedeniyle önemli olacağını vurgulayan Akyıl, “Borsalarda düzeltme meydana gelebilir. Bu sırada altın ve gümüş sığınılan liman olabilir. O süreçte yeni bir zirve gelebilir. Ancak piyasada kısa vadeli çöküş olursa kısa süreli geri çekilme yaşanabilir” dedi.

FAİZ DALGALANMALARI PİYASALARI ETKİLEYEBİLİR

Akyıl, faizlerdeki yumuşama dalgasına dikkat çekerken Japonya’nın olası faiz artırımlarının piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabileceğini ifade etti.