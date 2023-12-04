Ünlü ekonomist Remzi Özdemir uyardı! '2024 kabus yılı olacak'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 16:46

Güncelleme: 04.12.2023 - 16:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,98, aylık yüzde 3,28 artış gösterdi.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre ise kasım ayında TÜFE aylık bazda yüzde 5,58 arttı, yıllık bazda artış ise yüzde 129,27 oldu.

TELE1’e konuşan Ekonomist Remzi Özdemir enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Özdemir, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki göstererek 2021’deki krizi hatırlattı.

Hükümetin enflasyon beklentisiyle hareket etmeye başladığını söyleyen Özdemir “Orta Vadeli Program’daki yüzde 30-34 tutturacaklarını iddia edecekler ve emekliye, asgari ücretliye yüzde 50’nin altında zam verecekler” ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK TEHLİKE BU"

Ekonomist Remzi Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TÜİK’i tebrik ediyorum öncelikle enflasyonla bu kadar başarılı mücadele ettiği için. Genelde Merkez Bankası enflasyonla mücadele eder ama biz de bu işi TÜİK’i rakamlarla oynayarak bu işi başarıyor. Türkiye’de iki enflasyon var; biri reel enflasyon, biri de kağıt üzerindeki enflasyon. Maalesef zamlar kağıt üzerindeki enflasyonla belirlenmeye başlandı. Hükümet geleceğe yönelik enflasyon beklentisiyle hareket etmeye başladı. En büyük tehlike bu.

"MİLYONLAR İÇİN KABUS YILI OLACAK"

Özellikle memur, işçi ve asgari ücretliler bunların hepsini zammını yılda bir kez geleceğe yönelik enflasyon beklentisiyle yapacağını açıkladı. 2024 bu milyonlar için kabus yılı olacak. Neden kabus yılı olacak? Yılbaşında bir zam alacaklar, enflasyon ne kadar artarsa artsın bir daha zam alamayacaksınız. Bugün açıklanan enflasyon yüzde 3.28. Çok önemli, hayatımızı etkileyecek. Yıllıkta yüzde 70’e yakın bir enflasyon bekliyorduk. OVP’deki enflasyon hedefi olan yüzde 30 – 34 tutturacaklarını iddia edecekler ve buna göre emekliye, asgari ücretliye yüzde 50’nin altında zam verecekler. Biz aslında bu filmi 2001’deki büyük krizden sonra yaşamıştık. Yine AKP ve yine enflasyon hedeflemesi vardı. Enflasyon beklentisine göre zam yapılmıştı ve büyük bir kabus olmuştu."