Ünlü ekonomist Şeref Oğuz hesapladı... KKM mi, TL mevduatı mı daha cazip?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:50

Güncelleme: 05.10.2023 - 15:50

Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat'ı sonlandırmaya yönelik attığı adımlar sonrası bu hesaplar cazibesini yitirdi. Bankalar mevduata verdikleri yüksek faiz sonrası hangisi daha mantıklı? Yurttaş bu sorunu yanıtını arıyor.

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, yüzde 20 kur korumalı mevduat faizinin mi yüzde 40 TL faizi mevduatının mı daha mantıklı olduğunu değerlendirdi.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

"Yolda yürüyorum. Bir çift çevirdi beni; “100 Bin TL paramız var KKM’de... Banka; KKM’de kalırsak yüzde 20 faiz veriyor, TL mevduata geçersek yüzde 40 öneriyor. Ne yapmalıyız?” Aslında birikimi olan hemen herkes için şimdilerde bu ayrım gündemde; yüzde 20 KKM mi, yüzde 40 TL mevduat mı? Sıkça sorulan soru bu.

Peki, yatırımcı için kur korumalıdan TL’ye dönmek mantıklı mı? Dolar kuru 27,58 TL. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre dolar kurunda yılsonu beklentisi 30 TL. Yani yüzde 8,7’lik kur artışı öngörülüyor. 100 bin lirası olan; yalnızca kur farkından dolayı 3 ayda 8.774 TL elde eder.

Kurun 30 TL’de olacağının garantisi yok. Üç ayda para yüzde 20 ile KKM’ye yatırılsa, faiz kazancı 4.986,30 TL olacaktır. 8.774 TL kur farkı geliri, 4986,30 liralık faiz kazancından daha büyük olduğu için KKM’ye para yatıranların kazancı; kur kazancına eşit olacaktır. Yani yatırımcı 3 ay için 8.774 lira almış olacak.

100 bin TL’nizi (92 günlük) 3 aylık yüzde 40 faize yatırdığınızda vade sonunda 109.578,08 TL olacaktır. 9.578,08 TL net kazanç. Yatırımcının burada karar vermesi gereken tutar; KKM ile 8,774 TL mi? Mevduat ile 9.578 TL mi? (Dolar kurunun piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu beklentisi 30 TL olduğu varsayımı ile) Kurun daha üst seviyelere çıkması halinde KKM çok daha cazip bir seçenek olarak öne çıkmakta."