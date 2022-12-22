Ünlü ekonomistten asgari ücret çıkışı: 'Asıl büyük zam..'

22 Aralık 2022 Perşembe, 18:12

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret maratonunda sona gelindi. Asgari ücret 2023 yılında yüzde 54,7 zamla 8 bin 506,8 TL olarak uygulanacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücreti belirlerken önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek yaklaşım benimsedik. Beklenmedik tabloyla karşılaşırsak geçen yıl gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız" dedi.

Asgari ücretin belirlenmesinde 9 bin TL teklifte bulunan Türk-İş'in masada yer alamaması tepkileri beraberinde getirirken, ünlü ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken yorum geldi.

Oğuz, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yakın bir tarihte asgari ücrete bir zam daha yapılacağı görüşünü dile getirdi.

Habertürk TV yayınında konuşan Oğuz, şunları söyledi:

"Zammın büyüğü seçimden az önce... Asıl zam, enflasyonun şubat ayında izleyeceği seyir çerçevesinde, nisanda çok büyük bir zam gelecektir. Enflasyonun 10 - 15 puan üzerinde olacaktır. Burada soru şu olmalıdır. Enflasyon nereye varacaktır? Asgari ücreti geçen sene bu vakitte yine tartışıyorduk. DİSK 'ben masaya oturmam', Türk İş 'benim kırmızı çizgim, mavi çizgim' diye konuştu. Sonra Cumhurbaşkanı geldi, 'yüzde 55 yapacağım' dedi. Enflasyonun geldiği noktada bizzat TÜSİAD 'Ya kardeşim, ücretlere zam yapmalıyız' dediği zaman ara zam yapıldı (...)"