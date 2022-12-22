Bakan Nureddin Nebati’den asgari ücret değerlendirmesi
Yeni yılda uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyondan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmesini engellemeyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Asgari ücret 2023 yılında yüzde 54,7 zamla 8 bin 506,8 TL olarak uygulanacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücreti belirlerken önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek yaklaşım benimsedik. Beklenmedik tabloyla karşılaşırsak geçen yıl gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden asgari ücret artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti hükümetleri döneminde çalışanların alım gücü ve refah düzeylerinin iyileştirilmesinin en önemli önceliklerden biri olduğunu söyleyen Nebati, 2023'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bir yandan 85 milyonu aşkın vatandaşın refahını gözettiklerine, diğer yandan da üretim çarklarının ülke ekonomisinin potansiyelini üst seviyelere taşıyacak şekilde işlemeye devam etmesini sağladıklarına dikkati çekti.
"ENFLASYON ORANININ OLDUKÇA ÜZERİNDE BİR SEVİYEYE TEKABÜL EDİYOR"
Enflasyonla mücadeleyi ve enflasyondan vatandaşların olumsuz etkilenmesini engellemeyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:
“Bu yaklaşımla, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti, net 8,506,8 liraya yükseltmiş bulunuyoruz. Böylece asgari ücreti geçtiğimiz ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre ise yüzde 54,7 artırmış olduk. Vurgulamak isterim ki bu artış, Orta Vadeli Program çerçevesinde yüzde 24,9 olarak öngördüğümüz 2023 yıl sonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviyeye tekabül etmektedir. Bildiğiniz üzere, 2022 yılında asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesintisini kaldırmış ve bu uygulamayı tüm ücret gelirleri için geçerli kılmıştık. Yeni asgari ücretin başta işçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlara hayırlı olmasını dilerim."
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