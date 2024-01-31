Ünlü giyim firmasının CEO'su istifa etti! Hisseleri çakıldı

İsveçli giyim perakendecisi H&M satışlarını ve kârlılığını artırmakta zorlanırken, H&M'in CEO'su Helena Helmersson beklenmedik bir şekilde istifa etti. Kararın ardından H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.

Reuters
Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:57
Ünlü giyim firmasının CEO'su istifa etti! Hisseleri çakıldı
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Ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson istifa etti.

Görevden ayrılan CEO Helena Helmersson'un dört yılın ardından şirketten ayrılmaya karar verdiğini, görevin "çok zahmetli" olduğunu ve devam edecek enerjiye sahip olmadığını söylemesiyle, H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.

H&M, aralık ve ocak ayındaki satışlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 düştüğünü ve bu durumun alışverişin en yoğun olduğu Noel dönemi için kötü bir işaret olduğunu açıklamıştı.

İnditex'in ardından dünyanın borsada işlem gören en büyük ikinci giyim perakendecisi olan H&M, satışları hızla büyüyen Zara ve Shein ile rekabet etmekte zorlanıyordu.

18 yıldır H&M'de çalışan 42 yaşındaki yeni CEO Erver, şirketin ana markası H&M'in başkanlığını yürütmekteydi. Erver, CEO'luk görevinin yanı sıra bu göreve devam edecek.

H&M'in dördüncü çeyrek faaliyet kâr marjı üçüncü çeyrekteki yüzde 7.8'den yüzde 7.2'ye gerilemişti. 

Şirket, hedefinin yüzde 10 olduğunu açıklamıştı.


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