Ünlü giyim firmasının CEO'su istifa etti! Hisseleri çakıldı
İsveçli giyim perakendecisi H&M satışlarını ve kârlılığını artırmakta zorlanırken, H&M'in CEO'su Helena Helmersson beklenmedik bir şekilde istifa etti. Kararın ardından H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
Ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson istifa etti.
Görevden ayrılan CEO Helena Helmersson'un dört yılın ardından şirketten ayrılmaya karar verdiğini, görevin "çok zahmetli" olduğunu ve devam edecek enerjiye sahip olmadığını söylemesiyle, H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
H&M, aralık ve ocak ayındaki satışlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 düştüğünü ve bu durumun alışverişin en yoğun olduğu Noel dönemi için kötü bir işaret olduğunu açıklamıştı.
İnditex'in ardından dünyanın borsada işlem gören en büyük ikinci giyim perakendecisi olan H&M, satışları hızla büyüyen Zara ve Shein ile rekabet etmekte zorlanıyordu.
18 yıldır H&M'de çalışan 42 yaşındaki yeni CEO Erver, şirketin ana markası H&M'in başkanlığını yürütmekteydi. Erver, CEO'luk görevinin yanı sıra bu göreve devam edecek.
H&M'in dördüncü çeyrek faaliyet kâr marjı üçüncü çeyrekteki yüzde 7.8'den yüzde 7.2'ye gerilemişti.
Şirket, hedefinin yüzde 10 olduğunu açıklamıştı.
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