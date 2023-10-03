İktisatçı Şenol Babuşcu'dan korkutan tahmin: 'Ocak 2025'te hiç zam yapılmayabilir'

Yayınlanma: 03.10.2023 - 14:11

Güncelleme: 03.10.2023 - 14:45

Politika faizi arttıkça bankaların uyguladığı kredi fazileri ve mevduat faizleri de arttığını belirten Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı İktisatçı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Gerek mevduat gerekse kredi fazilerindeki artış tüketiciyi yani vatandaşı rahatsız ediyor. Sadece bireyleri değil işletmelerin de maliyetleri etkileniyor.

İşletmeleri ilgilendiren bir diğer konu da POS cihazlarından alınan komisyonlar. Biz kredi kartı ile alışveriş yaptığımızda bunu bir ay sonra ödeme döneminde parayı ödüyoruz ancak bankalar işletmelere aynı gün ödüyor. Bu süre zarfındaki faizi banka üstlenmez bunu POS kullanan işletmelere yansıtıyor. Bugüne kadar da yansıtıyordu ama politika faizi düşük olduğundan bu denli hissedilmiyordu" dedi.

PETROL OFİSLERİ KAPANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA!

Faizlerin artmasıyla POS cihazlarındaki komisyonların artması petrol işletmecilerini isyan ettirdi.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, akaryakıt harcamalarında ödenen banka komisyonlarının bayiye kalan brüt kar marjının yüzde 4,3 olduğunu, bu miktarın yüzde 3'ünün bankaya komisyon olarak ödendiğini belirtti. Akaryakıt fiyatlarının yeniden düzenlenmesini talep eden sendika, açıklamalarında "Ya Kar marjlarımız artırılacak ya Bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da İstasyonumuz kapanacak" ifadelerini kullandı.

AKARYAKITA YENİ ZAM YOLDA MI?

Konuya dair değerlendirmelerini aktaran Babuşcu, şunları söyledi:

"Burada suçlu arıyorsak bankalar suçlu değil. Bankalar sistemin getirdiğini yapıyor. Eğer bankalara 'Komisyon uygulama' derseniz, 'Pos kullandırmıyoruz' diyecekler. Sistemin işleyebilmesi için akaryakıt fiyatlarının düzelmesi, kar marjlarının arttırılması gerekiyor. Yine bedeli vatandaş öder."

Enflasyonun düşüşe geçeceği tarih hakkında tahminlerini aktaran Babuşcu, "Bilin ki TÜİK'in açıkladığının minimun iki katı gerçek enflasyondur. TÜİK verilerine göre yıl sonu açıklanan enflasyon yüzde 75'in üzerinde olacak. Seçimi düşünerek atılan yavaş adımlarla enflasyon düşmeyecek. Enflasyon haziran 2024'ten sonra düşüşe geçecek" dedi.

SENEYE ÜCRETLERE ZAM YAPILMAYABİLİR!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Sabır" sözlerini anımsatan Babuşcu, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Mart ayında yerel seçimler sonuçlanacak. Ardından nisan ayında acil ve sert tedbirler almaya başlayacaklar. Bu tedbirlerin etkilerinin görülmesi de üç ay sürer. Dolayısıyla haziran-temmuz gibi enflasyon düşüşe geçecektir. Yurttaş üç ay daha sabredecek. Üç ay sonra ocak ayında asgari ücrete, emekliye, memura çok yüklü bir zam yapılacak. En az yüzde 50 zam yapılır diye tahmin ediyorum. Bu yurttaşı iki ay rahat ettirir. Temmuz 2024 ve ocak 2025'te çok az zam yapılır hatta hiç yapılmayabilir."