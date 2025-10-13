Ünlü iş adamından ekonomi çıkışı: 'Enflasyon düşse bile bir şey ifade etmez'

Sanayide üretim ve ihracat, artan enflasyon ile dalgalanan kur ve faizler nedeniyle ciddi baskı altında. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, şirketlerin bütçe yapamadığını, ihracatta rekabeti sürdürmekte zorlandıklarını ve öngörülebilirliğin kaybolduğunu belirtti. Polat, “Mehmet Bey (Şimşek), işin rasyonel ayağına yürümek zorunda. Ama karşısında sabit gelirlilerin durumu var. Onlar nefret ile bağırıyor. Bir de sanayiciler var” ifadelerini kullandı. “Enflasyon maliyetini, dolar, Euro bazında böldüğünde o kadar yüksek çıkıyor ki. Kimse ihracat yapmıyor” dedi.

‘NEREYE KADAR GİDECEĞİZ?’

Polat, seramik sektöründe şirketlerin son üç yıldır zarar ettiğini ve bu yıl da durumun farklı olmayacağını söyledi. “Sanayiciyi ayakta tutamazsak, enflasyon düşse bile bir şey ifade etmez. Ülkeyi ayakta tutan sanayidir. Biz ancak sanayi ile kalkabiliriz. Sonuna kadar direniyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz” dedi. Ege Seramik’in üretiminin uzun süredir ABD’ye satıldığını ancak artık rekabet edemediklerini belirten Polat, ihracatta kur modelinin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. “Toparlanmaya dair öngörüde bulunamıyoruz. İki haftada bir bütçeyi değiştiriyoruz. Şirketler öngörüde bulunamıyor. İhracat için enflasyon yüksek, kur düşük. Sanayiyi baltalayan bu” dedi. TÜSİAD’a açılan dava bağlamında ‘Sanayici kendini güvende hissediyor mu?’ sorusuna, “Uzaya çıkıp, Ay’da parselasyon yapıp, bir şeyler yapmak istiyorum” yanıtını verdi.

TURİZMDE SIKINTILAR ARTACAK

Polat, turizm sektöründe maliyetlerin TL enflasyonuna göre belirlendiğini ve döviz kurundaki artışın etkisini bozduğunu ifade etti. Turizm ve otelcilikte sıkıntıların artacağını belirten Polat, bazı otellerin geçen yıl fırsatçılık yaparak fiyatları yükselttiğini ve bunun müşterileri kaybettirdiğini anlattı. Polat Turizm olarak otellerde doluluk oranlarını yüzde 80-90 seviyesinde tuttuğunu ve fiyatları enflasyon oranında artırdıklarını söyledi.

‘HACIHÜSREV’DE DÖNÜŞÜMDE YOKUZ’

Gayrimenkul sektöründe işlerin zorlaştığını belirten Polat, “İnşaat şirketleri zorda” dedi. İstanbul Piyalepaşa’daki kentsel dönüşümün ardından Hacıhüsrev’de de dönüşüme katılıp katılmayacakları sorusuna, “Sorunlardan dolayı kentsel dönüşüme girmek istemiyorum” yanıtını verdi