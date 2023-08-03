Üretici de ihracatçı da zorda

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı, 1 Ağustos’tan itibaren 31 Ekim 2023’e kadar yasaklandı. Cumhuriyet'e konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Karar kısa vadede fiyatı düşürür ama uzun vadede çözüm olmaz” dedi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00
Üretici de ihracatçı da zorda
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İktidarın zeytinyağı ihracatını yıl sonuna kadar yasaklama kararın ihracatçının yanı sıra üreticiyi de zorda bırakacağını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “yasaklama ya da ithalat” politikasının çözüm olmadığını vurguladı. 

(Baki Remzi Suiçmez)

Suiçmez, “Karar kısa vadede fiyatı düşürür ama uzun vadede çözüm olmaz. Bu üreticinin gelirini, ihracatçının pazarını kaybettirir. Bir ürürünün planlaması sadece üretimini kontrol etmekle olmaz. Tüketim miktarı, ürün fazlasının ihracatı da dahil olmak üzere bütün bakanlıkların hepsinin bir arada bu planlamayı yapmaları gerek” diye konuştu. 


Baki Remzi Suiçmez İktidar Zeytin zeytinyağı

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