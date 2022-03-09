Üretici, tarımsal faaliyetler için ucuz akaryakıta dikkat çekti
İktidar, tarımsal üretimin arttırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerini destekleyecek.
Yeni uygulamanın önemli ve anlamlı ancak eksik olduğunu, bütünsel bakılması gerektiğini söyleyen Reis Gıda Kurucusu Mehmet Reis, “Buğday, arpa ve mercimekte ekimler şubat sonunda bitti. Çiftçi ekim yaparken fiyatlardan dolayı gübreyi az attı. Nohut, çeltik ve fasulye ekimi ise yapılacak nisanda, destekleme ile boş alanlara bunlar ekilebilir. Ama bu destekleme gübre, elektrik, akaryakıt gibi girdilerde yapılırsa faydası olur. Çiftçiye iklim değişikliğine uygun tohum ve ucuz akaryakıt, elektrik gübre verilmeli” dedi.
Türkiye’nin ithal ettiği bütün ürünleri yetiştirebileceğini söyleyen Reis, “Önümüzdeki dönemler için uzun dönemli ve gerçekçi planlamalar yapılmalı. Örneğin, buğdayda 20 milyon ton iç tüketim var. Ama tohum ve yem olarak da kullanıyoruz, ihraç da ediyoruz. Yani 20 milyon bize yetmez. En az 27-28 milyon ton buğday üretilmeli” diye konuştu.
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