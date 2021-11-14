Üreticilere verilecek destek ödemeleri belli oldu: Kira, nakliye, analiz...

14 Kasım 2021 Pazar, 13:24

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek tebliğe göre, ürün bazında verilecek destekler şöyle:

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinçte ton başına aylık 6 TL kira, 25 TL nakliye, 25 TL analiz desteği verilecek. Bu ürünler için verilecek destek, diğer desteklerle birlikte toplam 86 TL’yi bulacak.

Mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi için ton başına 8 TL kira, 25 TL nakliye ve 25 TL analiz desteği verilecek. Bu ürünler için verilecek destek, diğer desteklerle birlikte toplam 88 TL’yi bulacak.

Ayçiçeğinde ise ton başına aylık 10 TL kira, 25 TL nakliye ve 25 TL analiz desteği verilecek. Bu ürüne verilecek destek, diğer desteklerle birlikte toplam 90 TL’yi bulacak.

Pamukta ton başına aylık 25 TL kira, 25 TL nakliye, 12 TL analiz desteği verilecek. Pamuk için verilecek destek, diğer desteklerle birlikte toplam 92 TL’yi bulacak.

Fındıkta ton başına aylık 15 TL kira, 100 TL nakliye, 6 TL analiz desteği verilecek. Fındıga verilecek destek, diğer desteklerle birlikte toplam 128,5 TL’yi bulacak.

Zeytin ve zeytinyağına ise ton başına aylık 15 TL kira, 25 TL nakliye, 15 TL analiz deseği verilecek. Bu ürünlere verilecek destek, diğer desteklerle birlikte 85 TL’yi bulacak.

Antep fıstığında toplam destek 167 TL. Kuru kayısı ve kuru üzümde toplamda 187,5 TL üreticiye destek ödenecek.

Depolama desteklerinden, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) ve ?Tarım Bilgi Sistemi içerisinde yer alan Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi’ne (TÜKAS) kayıtlı üretici veya üretici birlikleri yararlanabilecek.

Desteklemesi yapılan ürünler, hasat zamanına göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar en fazla 6 ay depoda bekletebilecek. Ürünlerde kira destekleri 6 aylık ödenecek. Kira desteğinden faydalanan ÇKS ve TÜKAS’ta kayıtlı üretim miktarı için nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi bir defadan fazla yapılmayacak.

2021 yılı destek müracaatları, 1 Ekim 2021 ve 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak. Destekler, başvuran üreticilere doğrudan verilecek.

Ödemelerine ilişkin işlemler, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, il/ilçe tahkim komisyonları, Elektronik Kayıt Kuruluşu ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülecek.

3 MART 2020 YAYINLANAN TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Ayrıca 3 Mart 2020 tarihli “Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ’in yürürlükten kaldırıldığı, bu kapsamda yapılan müracaatların da sonlandırıldığı belirtildi.