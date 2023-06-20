Uşak'ta ekmeğe zam

Uşak’ta gramajı 210'dan 250'ye yükseltilen ekmeğin fiyatı, yüzde 50 zamla 5 TL’den 7,5 TL’ye çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 23:37
Uşak'ta ekmeğe zam
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Uşak'ta fırıncıların artan maliyeti gerekçe göstererek zam talebinde bulunması sonrasında komisyon yeni ekmek fiyatını belirledi. 210 gram ekmeğin 5 liradan satıldığı kentte ekmek 250 grama fiyatı da 7.5 liraya çıkarıldı.

Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası'nın zam talebini onaylayan komisyon, 17 Temmuz'dan itibaren zamlı fiyattan satılması yönünde karar verdi.


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